Yeşilçam'ın gülen ve güldüren yüzü Halit Akçatepe ölümünün 3'üncü yılında anılıyor

Yeşilçam'a ise Sandık Şendil'in kendisini ikna etmesiyle Bir Varmış Bir Yokmuş adlı filmle giren Akçatepe, bir röportajında tiyatro hayatına ilişkin şunları söylemişti:

"O zamanlar tiyatrodan başka bir şey düşünemezdim. Sanki dünyada bir ben, bir de tiyatro vardı. Başka bir sanat dalı olamazdı. Profesyonel olarak ilk defa 'Oda Tiyatrosu 4'te 'Sel' piyesiyle sahneye çıktım. Yıl 1960... Bugüne kadar 16 ayrı tiyatroda 43 piyeste rol aldım. Benim kadar çok tiyatro değiştiren artist yok gibidir. Ama ne yapayım huyum böyle... En ufak bir rahatsızlık, anlaşmazlık gördüğüm an oradan kaçarım."