Yeşilçam'ın sevilen filmleri
Bir nesil, Yeşilçam filmlerini izleyerek yetişti. Yaşı yetenler bilir, ne çok sevilirdi o zamanlar Tarık Akan, Müjde Ar, Hülya Avşar, Necla Nazır, İbrahim Tatlıses ve daha birçok Yeşilçam ismi. Eski Türk filmlerinin yeri hala bambaşka. Bazılarımız nostalji olsun, eski İstanbul’u görelim diye izleriz; bazılarımız da yukarıda bahsettiğimiz ünlü isimlerin gençlik hallerini görmek için. Oysa bu filmlerin öyle bir etkisi var ki; bazen ağlatır, bazen de güldürür. Siz de Türk filmlerini seviyor ve en çok sevilen eski Türk filmlerini izlemek mi istiyorsunuz? O zaman okumaya devam edin; çünkü en sevilen Türk filmlerini ve kolayca izleyebileceğiniz linkeri puhutv’nin katkılıarıyla sizin için bir araya getirdik. İşte phutv'de izleyebileceğiniz Yeşilçam'ın en sevilen filmleri...
1. Son Hıçkırık
“Son Hıçkırık” Kenan’ın çok sevdiği karısının ölümüyle yıkılan hayatıyla başlarken, evlat edindiği Nalan’a aşık olduğunu farketmesiyle seyirciyi içine çekiyor. Kenan’ın duygularına yenik düşmesi, Nalan’ın bir başkasına aşık olması ve her ikisinin de kendilerini yavaş yavaş aşkın güçlü kollarına bırakmalarını gözlerimizi ayırmadan izlediğimiz bir yerli film. Aşk ve teslimiyetin her sahnede derinden hissedildiği senaryosunda; kimi zaman, verilen kararların sonuçlarına bakarak yaptıklarımızı sorgulamamızı bize öğretirken, kimi zaman da aşkın en beklemediğimiz anlarda karşımıza çıkabileceğini hatırlatıyor.