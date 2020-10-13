Yeşilçam'ın sevilen filmleri

3. Aşıksın (Hülya Avşar/İbrahim Tatlıses)



Şahit olduğumuz hikaye her ne kadar Türk filmlerinde klasikleşen bir senaryo da olsa, bir zamanların aşık olunan oyuncularının, birbirlerine duyduğu aşkı anlatan bir film “Aşıksın”… Arka planda filme eşlik eden ve en az onun kadar kırılgan ama bir o kadar da gururlu sözlere sahip şarkının, aşk dolu duygusal sahnelerde izleyiciye aşık olma hissi verdiği yadsınamaz bir gerçek…