Yeşilçam'ın sevilen filmleri

Bir nesil, Yeşilçam filmlerini izleyerek yetişti. Yaşı yetenler bilir, ne çok sevilirdi o zamanlar Tarık Akan, Müjde Ar, Hülya Avşar, Necla Nazır, İbrahim Tatlıses ve daha birçok Yeşilçam ismi. Eski Türk filmlerinin yeri hala bambaşka. Bazılarımız nostalji olsun, eski İstanbul’u görelim diye izleriz; bazılarımız da yukarıda bahsettiğimiz ünlü isimlerin gençlik hallerini görmek için. Oysa bu filmlerin öyle bir etkisi var ki; bazen ağlatır, bazen de güldürür.  Siz de Türk filmlerini seviyor ve en çok sevilen eski Türk filmlerini izlemek mi istiyorsunuz? O zaman okumaya devam edin; çünkü en sevilen Türk filmlerini ve kolayca izleyebileceğiniz linkeri puhutv’nin katkılıarıyla sizin için bir araya getirdik. İşte phutv'de izleyebileceğiniz Yeşilçam'ın en sevilen filmleri...

Yeşilçam'ın sevilen filmleri - 1

1. Son Hıçkırık

“Son Hıçkırık” Kenan’ın çok sevdiği karısının ölümüyle yıkılan hayatıyla başlarken, evlat edindiği Nalan’a aşık olduğunu farketmesiyle seyirciyi içine çekiyor. Kenan’ın duygularına yenik düşmesi, Nalan’ın bir başkasına aşık olması ve her ikisinin de kendilerini yavaş yavaş aşkın güçlü kollarına bırakmalarını gözlerimizi ayırmadan izlediğimiz bir yerli film. Aşk ve teslimiyetin her sahnede derinden hissedildiği senaryosunda; kimi zaman, verilen kararların sonuçlarına bakarak yaptıklarımızı sorgulamamızı bize öğretirken, kimi zaman da aşkın en beklemediğimiz anlarda karşımıza çıkabileceğini hatırlatıyor.

SANAT HABERLERİ

Yeşilçam'ın sevilen filmleri - 2

2. Senede Bir Gün (Hülya Koçyiğit/Kartal Tibet)

Göz yaşartıcı bir hikaye ile aşkın yakıcılığını anlatan “Senede Bir Gün” filmi, her sene aynı gün ve aynı saatte bir çay bahçesinde buluşan bir çiftin hüzünlü ve doyumsuz birleşmelerini anlatıyor. Çiftin verdikleri geri dönülmez kararın hayatlarını nasıl etkilediğinin muhasebesini yaptıkları sahneler tekrar izlemeye değer. Film, gerçek bir aşkın ömür boyu sürebileceğini ve bazen de kalbinizi paramparça edebileceğini gösteriyor.

Yeşilçam'ın sevilen filmleri - 3

3. Aşıksın (Hülya Avşar/İbrahim Tatlıses)

Şahit olduğumuz hikaye her ne kadar Türk filmlerinde klasikleşen bir senaryo da olsa, bir zamanların aşık olunan oyuncularının, birbirlerine duyduğu aşkı anlatan bir film “Aşıksın”… Arka planda filme eşlik eden ve en az onun kadar kırılgan ama bir o kadar da gururlu sözlere sahip şarkının, aşk dolu duygusal sahnelerde izleyiciye aşık olma hissi verdiği yadsınamaz bir gerçek…

Yeşilçam'ın sevilen filmleri - 4

4. Sultan (Türkan Şoray/Bulut Aras)

Eski aşkların o masum saflığını mumla aradığımız bu günlerde, televizyonda denk geldiğimizde bizi mutlu eden ve arada bir geçmişe dönüp o günlerin büyüsünde kaybolmak isteyenlerin tekrar tekrar izleyebildiği, güzeller güzeli “Sultan”. Türkan Şoray’ın Sultan rolünde devleştiği, replikleri hafızalara kazınan, birçok sahnesinde iç geçirirken aynı zamanda gülümsememizin sebebi olan film; ‘aşka düşmek’ deyişini haklı kılan efsanelerden biri…

Yeşilçam'ın sevilen filmleri - 5

5. Sekreter (Hülya Avşar/Tolga Savacı)

Yanlış anlaşılmaların sebebiyet verdiği bir ayrılığı yaşamak zorunda kalan Hülya ve Erkut, birbirlerini dinlememelerinin bedelini birbirlerinden uzak kalarak, yıllar boyu aşk ve özlemle sınanarak ödemişlerdir… Türk filmi tarihinde, unutulmazlar arasına girmeyi başaran “Sekreter”, genç aşıkların her şeyin üstesinden geldiği mutlu bir sonla, aşka olan inancımızı tazeler.

Yeşilçam'ın sevilen filmleri - 6

6. Tatlı Dillim (Filiz Akın/Tarık Akan)

Sevilen oyuncuların bir arada olduğu ender yapımlardan biri olan “Tatlı Dillim”, eski zamanların romantik komedileri dendiğinde belki de ilk akla geleni… Emine’nin köyde yalnız başına, Ferit’i düşünerek geçirdiği günlerine Selda Bağcan’ın güzel sesinin eşlik ettiği sahnelerde, kim Emine gibi üzülüp hüzünlenmedi ki… Mutlu biten finaliyle, gönlümüzü almayı başaran “Tatlı Dillim”, hafızalardan silinmeyen öyküsüyle izleyenleri hala mest ediyor.

Yeşilçam'ın sevilen filmleri - 7

7. Ateş Böceği (Necla Nazır/Tarık Akan)

İzleyenlerin içini kıpır kıpır yapan, seyrederken her defasında aynı keyfi yaşatan, kimi zaman hüzünlendiren fakat bolca da güldüren bir film “Ateş Böceği”. Filmin başlarında birbirlerinden hoşlanmayan, beraber vakit geçirdikçe birbirinden kopamayacak halde bulduğumuz, tutkulu bir aşk yaşayan çiftin öyküsüne tanık oluyoruz.

Yeşilçam'ın sevilen filmleri - 8

8. Kendime İyi Bak (Aslı Tandoğan/Çağdaş Onur Öztürk)

Klasik aşk hikayelerinden sıyrılmayı ustalıkla başarmış fakat bunu yaparken aşktan hiç ödün vermemiş olan “Kendime İyi Bak”, sevdiğimizin mutluluğu için, ondan vazgeçmenin, bazen aşkın başka bir notası olduğunu canımızı acıtarak kanıtlıyor. Film, aşkı buram buram içimize çektiğimiz sahnelerle dolu…

Yeşilçam'ın sevilen filmleri - 9

9. Bi Küçük Eylül Meselesi (Farah Zeynep Abdullah/Engin Akyürek)

Bozcaada’nın büyülü atmosferinde, birbirine tutkun ve uyumlu bunca çiçek varken, adanın her yeri insanı aşka davet ederken, aşktan kaçabilmek mümkün mü? Oyuncuların uyumu, sahne planlarının yakın ölçekli kullanımı ve senaryonun duruluğu, izleyenleri kendine çeken bu aşk hikayesini yüceltiyor. Derin ve tutku dolu repliklerin sıklıkla kullanıldığı; Nil Karaibrahimgil’in “Kanatlarım var Ruhumda” şarkısıyla özdeşleşen “Bi Küçük Eylül Meselesi” için son yılların en dokunaklı aşk filmlerinden biri denebilir.

Yeşilçam'ın sevilen filmleri - 10

10. Öyle Olsun (Müjde Ar /Tarık Akan)

Zengin kız fakir oğlan hikayesinin hem güldüren hem de zaman zaman hüzünlendiren en güzel örneklerinden biri “Öyle Olsun”. Film ayrıca nefretle başlayan aşklar kategorisinde de en dikkat çeken Türk filmlerinden biri. Zamanın en gözde iki oyuncusu Tarık Akan ve Müjde Ar’ın başrollerinde olduğu film, aşkın önünde kimsenin duramayacağını hepimize tekrar hatırlatıyor.

Yeşilçam'ın sevilen filmleri - 11

11. Yalancı Yarim

Bir yanda kıvrak zekasıyla zengin olmuş, köklerinden uzaklaştığını fark etmeyen bir Anadolu ailesi, diğer yanda yokluk içinde yaşayan ama gururlarını herşeyin üzerinde tutan bir grup insan. Uçurumun iki yakasında gibi görünen bu insanların arasında, sıcacık, hesapsız ve deli dolu bir aşk köprü olacaktır. Alev’in, yürekleri sımsıcak dostlarının samimiyeti ve içtenliği, Ferdi’nin ailesine yokluk içinde yaşadıkları eski günlerinini ve saf sevgiden kaynaklanan mutluluğun değerini hatırlatırken, Metin Akpınar’ın, Münir Özkul’un ve Yeşilçam’ın çok sevdiğimiz diğer yüzlerinin eşsiz oyunculukları bizleri kahkahalara boğuyor.

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