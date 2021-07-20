Yeşilçam'ın 'Şoför Nebahat'ı Sezer Sezin anılıyor (Ölümünün dördüncü yıl dönümü)

Yeşilçam'da "Şoför Nebahat" karakteriyle hafızalara kazınan Sezer Sezin'in 89 yaşındaki vefatının üzerinden dört yıl geçti. Kariyeri boyunca birçok filmde rol alan ödüllü sinema ve tiyatro oyuncusu Sezin, vefatının dördüncü yılında anılıyor.

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Anadolu Ajansı 20.07.2021 - 11:11

Yeşilçam'da "Şoför Nebahat" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Sezer Sezin, Eyüp'te 25 Ekim 1929'da "Mesrure Sezer" adıyla dünyaya geldi.

Daha sonra sinemaya adım atan Sezin, çok sayıda filmde rol aldı. "Hürriyet Apartmanı" filmiyle 1944 yılında sinemaya başlayan Sezin, 1948 yılında başrolü Memduh Ün ile paylaştığı "Damga" filminde, 1949 yılında ise Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği "Vurun Kahpeye" filminde oynadı.

"Tahir ile Zühre" ve "Arzu ile Kamber" isimli yapımlarda da rol alan oyuncu, bu filmlerde başrolü paylaştığı Kenan Artun ile 1952 yılında evlendi.



Metin Erksan'ın yönettiği 1960 yapımı "Şoför Nebahat" filminde canlandırdığı karakterle özdeşleşen Sezin, filmin ilgi görmesi üzerinde 1964 ve 1965 yıllarında 2 devam filminde daha oynadı.

Kenan Artun'dan 1963 yılında boşanan, 1965'te ikinci evliliğini yaptığı Üner İlsever ile Kadıköy İl Tiyatrosu'nu kuran Sezin, 1967'de sinemayı, 1970'lerin ortalarında da tiyatroyu bırakıp ticarete atıldı.



Sinemayı bıraktıktan 40 yıl sonra 2007'de Safa Önal'ın yazıp yönettiği "Hicran Sokağı" adlı yapımda konuk oyuncu olarak yeniden izleyici karşısına çıkan Sezin, 2008 yılında Muhterem Nur ile birlikte Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali'nde onur ödülüne layık görüldü.

Sezin, 1955'te Film Dostları Derneği tarafından, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu", "Üç Tekerlekli Bisiklet" filmiyle "İzmir Film Festivali"nde "En Başarılı Kadın Oyuncu", 21. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Onur Ödülü" ve 12. İstanbul Film Festivali'nde "Jüri Onur Ödülü" ve 2008 Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali’nde "Sinema Onur Ödülü"nü kazandı.

Sezin, 20 Temmuz 2017'de sabaha karşı tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

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