Yeşilçam'ın yönetmeni Mehmet Dinler son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam filmlerinin yönetmeni Mehmet Ekrem Dinler son yolculuğuna uğurlandı. Dinler, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

17.07.2021 - 15:19

Yeşilçam'ın yönetmeni Mehmet Dinler son yolculuğuna uğurlandı - 1
Çektiği 'Cilalı İbo' filmleriyle tanınan yönetmen-senarist Mehmet Ekrem Dinler (93),  dün İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın yönetmeni Mehmet Dinler son yolculuğuna uğurlandı - 2

Sanat hayatı boyunca çok sayıda film ve diziye imza atan Dinler için saat 12.00'de, Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yeşilçam'ın yönetmeni Mehmet Dinler son yolculuğuna uğurlandı - 3

Törene, yönetmenin kızları Ayşe Nil Dinler, Fatoş Dinler, yönetmen Yılmaz Atadeniz, yakınları ve sanat dünyasından isimler katıldı. Taziyeleri kabul eden Ayşe Nil Dinler, babasının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.

Yeşilçam'ın yönetmeni Mehmet Dinler son yolculuğuna uğurlandı - 4

48'inci Altın Portakal Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' sahibi de olan yönetmen Mehmet Ekrem Dinler, cenaze namazının kılınmasının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.



Yeşilçam'ın yönetmeni Mehmet Dinler son yolculuğuna uğurlandı - 5

MEHMET EKREM DİNLER KİMDİR?

Adana'da 24 Ocak 1928'de dünyaya gelen yönetmen, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Yeşilçam'a 1958 yapımı 'Funda' adlı filmle adım atan Mehmet Ekrem Dinler, daha çok yönettiği 'Cilalı İbo' filmleriyle tanındı.



Yeşilçam'ın yönetmeni Mehmet Dinler son yolculuğuna uğurlandı - 6
Farklı türlerde birçok filmin yönetmen koltuğuna oturan Dinler, aralarında Tarık Akan, Taner Yiğit, Süleyman Turan, Kemal Sunal ile Feridun Karakaya'nın bulunduğu ünlü oyuncularla çalışma fırsatı buldu.




Yeşilçam'ın yönetmeni Mehmet Dinler son yolculuğuna uğurlandı - 7
Usta yönetmenin yönettiği bazı filmler ise şöyle:

"Ezan Sesleri" (TV Filmi 1993), "Bir Daha Asla" (1992), "Gizli Oyun" (1989), "Zehirli Çiçek" (1986), "Ağlıyorsam Yaşıyorum" (1986), "Vatan Kucağında" (1982), "Ölmeyen Arkadaşlık" (1981), "Perişan" (1976), "Aman Karım Duymasın" (1976), "Adana Urfa Bankası" (1976), "Kadınlar Hayır Derse" (1975), "Unutma Beni" (1974), "Kır Çiçeği" (1973), "Evlat" (1972), "Cilalı İbo Yetimler Meleği" (1971), "Yuvasız Kuşlar" (1970)

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