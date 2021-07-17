Yeşilçam'ın yönetmeni Mehmet Dinler son yolculuğuna uğurlandı

Sanat hayatı boyunca çok sayıda film ve diziye imza atan Dinler için saat 12.00'de, Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, yönetmenin kızları Ayşe Nil Dinler, Fatoş Dinler, yönetmen Yılmaz Atadeniz, yakınları ve sanat dünyasından isimler katıldı. Taziyeleri kabul eden Ayşe Nil Dinler, babasının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.

48'inci Altın Portakal Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' sahibi de olan yönetmen Mehmet Ekrem Dinler, cenaze namazının kılınmasının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.

Adana'da 24 Ocak 1928'de dünyaya gelen yönetmen, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Yeşilçam'a 1958 yapımı 'Funda' adlı filmle adım atan Mehmet Ekrem Dinler, daha çok yönettiği 'Cilalı İbo' filmleriyle tanındı.

Farklı türlerde birçok filmin yönetmen koltuğuna oturan Dinler, aralarında Tarık Akan, Taner Yiğit, Süleyman Turan, Kemal Sunal ile Feridun Karakaya'nın bulunduğu ünlü oyuncularla çalışma fırsatı buldu.

Usta yönetmenin yönettiği bazı filmler ise şöyle:



"Ezan Sesleri" (TV Filmi 1993), "Bir Daha Asla" (1992), "Gizli Oyun" (1989), "Zehirli Çiçek" (1986), "Ağlıyorsam Yaşıyorum" (1986), "Vatan Kucağında" (1982), "Ölmeyen Arkadaşlık" (1981), "Perişan" (1976), "Aman Karım Duymasın" (1976), "Adana Urfa Bankası" (1976), "Kadınlar Hayır Derse" (1975), "Unutma Beni" (1974), "Kır Çiçeği" (1973), "Evlat" (1972), "Cilalı İbo Yetimler Meleği" (1971), "Yuvasız Kuşlar" (1970)