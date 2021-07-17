Yeşilçam'ın yönetmeni Mehmet Dinler son yolculuğuna uğurlandı

17.07.2021 - 15:19
Sanat hayatı boyunca çok sayıda film ve diziye imza atan Dinler için saat 12.00'de, Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, yönetmenin kızları Ayşe Nil Dinler, Fatoş Dinler, yönetmen Yılmaz Atadeniz, yakınları ve sanat dünyasından isimler katıldı. Taziyeleri kabul eden Ayşe Nil Dinler, babasının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.
48'inci Altın Portakal Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' sahibi de olan yönetmen Mehmet Ekrem Dinler, cenaze namazının kılınmasının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.
MEHMET EKREM DİNLER KİMDİR?
Adana'da 24 Ocak 1928'de dünyaya gelen yönetmen, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Yeşilçam'a 1958 yapımı 'Funda' adlı filmle adım atan Mehmet Ekrem Dinler, daha çok yönettiği 'Cilalı İbo' filmleriyle tanındı.