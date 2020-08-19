Yıldız Köşkü'nün 3 tonluk tarihi halısı restore ediliyor

Beşiktaş’taki Yıldız Sarayı’nda bulunan Yıldız Şale Köşkü'nün tarihi halısı restore ediliyor. 248 metrekarelik Türkiye’nin en büyük yekpare dokuması olma özelliğini taşıyan 3 ton ağırlığındaki halının restorasyonunun yüzde 70'i tamamlandı.

19.08.2020 - 13:31

Yıldız Köşkü'nün 3 tonluk tarihi halısı restore ediliyor - 1
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının zengin halı koleksiyonunda yer alan 468 metrekarelik Hereke halısının restorasyonu bitmek üzere. İstanbul Beşiktaş’taki Yıldız Sarayı’nı oluşturan yapılardan Yıldız Şale Köşkü'nün 1 No’lu Tören Salonu’na ait olan halı yüzeyinin yüzde 70’lik bölümünün restorasyonu tamamlandı.
Yıldız Köşkü'nün 3 tonluk tarihi halısı restore ediliyor - 2
Bordürleri dışında 248 metrekare ile Türkiye’nin en büyük yekpare dokuması olma özelliğini taşıyan halıda son olarak tesviye ve rötuş işlemleri gerçekleştirilecek.

Yıldız Köşkü'nün 3 tonluk tarihi halısı restore ediliyor - 3
3 ton ağırlığındaki tarihi halı, restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından ait olduğu tören salonunda sergilenmeye devam edecek.

Yıldız Köşkü'nün 3 tonluk tarihi halısı restore ediliyor - 4
Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Saraylar Halı Atölyesi Sorumlusu Mustafa Köksal, “Milli Sarayların envanterinde bulunan en büyük halımızın başındayız. Şu anda onarım işlemleri devam ediyor. Yüzde 70’lik kısmını tamamlamak üzereyiz. Yüzde 30 kalan kısmındaki çalışmalar devam ediyor. Biz bu halıyı 2018 yılında Yıldız Şale Köşkü'nden alarak çelik konstrüksiyon havuzda yıkadık. 6 ay gibi bir zaman içerisinde kuruttuk. Bakımlarını yaptıktan sonra bu mekana naklettik. Burada onarım çalışmaları devam etti. Şu anda yüzde 70’ini tamamladık. Kalan kısmını da 4-5 ay gibi bir zamanda tamamlayıp çalışmayı bitirmeyi tasarlıyoruz” dedi.
Yıldız Köşkü'nün 3 tonluk tarihi halısı restore ediliyor - 5
Restorasyon çalışmalarından fotoğraflar...
Yıldız Köşkü'nün 3 tonluk tarihi halısı restore ediliyor - 6
Yıldız Köşkü'nün 3 tonluk tarihi halısı restore ediliyor - 7
Yıldız Köşkü'nün 3 tonluk tarihi halısı restore ediliyor - 8
Yıldız Köşkü'nün 3 tonluk tarihi halısı restore ediliyor - 9

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER