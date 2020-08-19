Yıldız Köşkü'nün 3 tonluk tarihi halısı restore ediliyor

Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Saraylar Halı Atölyesi Sorumlusu Mustafa Köksal, “Milli Sarayların envanterinde bulunan en büyük halımızın başındayız. Şu anda onarım işlemleri devam ediyor. Yüzde 70’lik kısmını tamamlamak üzereyiz. Yüzde 30 kalan kısmındaki çalışmalar devam ediyor. Biz bu halıyı 2018 yılında Yıldız Şale Köşkü'nden alarak çelik konstrüksiyon havuzda yıkadık. 6 ay gibi bir zaman içerisinde kuruttuk. Bakımlarını yaptıktan sonra bu mekana naklettik. Burada onarım çalışmaları devam etti. Şu anda yüzde 70’ini tamamladık. Kalan kısmını da 4-5 ay gibi bir zamanda tamamlayıp çalışmayı bitirmeyi tasarlıyoruz” dedi.