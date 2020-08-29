Yıldız Tilbe'nin Harbiye konserinde Berkay sürprizi

Yıldız Tilbe, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Tilbe, sürpriz yaparak 31 Ağustos'ta konser verecek Berkay'ı seyircilerin arasından sahneye davet etti.

29.08.2020 - 11:32

Yıldız Tilbe'nin Harbiye konserinde Berkay sürprizi - 1
Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi konserleri kapsamında sahneye çıkan Yıldız Tilbe, şarkılarını hayranları için söyledi.


Yıldız Tilbe'nin Harbiye konserinde Berkay sürprizi - 2
Konsere "Delikanlım" şarkısıyla başlayan şarkıcı, "Emi", "Vazgeçtim", "Çabuk Olalım Aşkım", "Sana Değer", "Şivesi Sensin Aşkın", "Haberi Olsun" ve pek çok şarkısını seslendirdi.


Yıldız Tilbe'nin Harbiye konserinde Berkay sürprizi - 3
Şarkılarına konseri dinlemeye gelenlerin de eşlik ettiği şarkıcı, birkaç parça söyledikten sonra sürpriz yaparak 31 Ağustos'ta konser verecek Berkay'ı seyircilerin arasından sahneye davet etti.


Yıldız Tilbe'nin Harbiye konserinde Berkay sürprizi - 4
Yıldız Tilbe'nin hayranı olduğunu dile getiren şarkıcı Berkay, "Beni Benden Alırsan" ve "Gel Gel" şarkılarını söyledi.


Yıldız Tilbe'nin Harbiye konserinde Berkay sürprizi - 5
Bayhan Prodüksiyon tarafından organize edilen "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi" konserleri Teoman, Mustafa Sandal, Murat Boz, Göksel ve Selami Şahin'in de arasında bulunduğu isimlerle devam edecek.

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