Yılın en çok izlenen 10 filmi (İlk 3 yerli yapım)

Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın rol aldığı "7. Koğuştaki Mucize", 4 milyon 987 bin 815 izleyiciye ulaşarak, yılın en çok izlenen filmi oldu.

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği, Kubilay Tat'ın senaryosunu kaleme aldığı film, vizyona girdiği 11 Ekim'den itibaren 85 milyon 393 bin 940 lira hasılat elde etti.

Film, 1983'te sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile 7 yaşındaki kızı Ova'nın tekrar kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.