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Yılın en güçlü basın fotoğrafları belli oldu

ntv.com.tr

2019 Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları açıkladı. 1955 yılından bu yana profesyonel foto muhabirlerin fotoğraflarının en iyilerinin seçildiği yarışmada bu yıl 4 bin 738 fotoğrafçının 78 bin 801 fotoğrafı arasından en iyiler seçildi.

  • 1

    Spot haber kategorisi birincisi
  • 2

    Çevre kategorisi birincisi

  • 3

    Modern kategori ikincisi

  • 4

    Doğa kategorisi ikincisi

  • 5

    Doğa hikayeleri kategorisi ikincisi
  • 6

  • 7

  • 8

    Doğa hikayeleri kategorisi üçüncüsü
  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

    Portreler kategorisi üçüncüsü
  • 13

    Spor hikayeler kategorisi ikincisi
  • 14

  • 15

  • 16

    Modern kategorisi üçüncüsü
  • 17

    Çevre kategorisi üçüncüsü
  • 18

    Modern kategori birincisi
  • 19

    Modern hikayeler kategorisi ikincisi
  • 20

  • 21

  • 22

    Portre kategorisi birincisi
  • 23

    Çevre hikayeleri kategorisi ikincisi
  • 24

  • 25

    Modern hikayeler kategorisi üçüncüsü
  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

    Portre hikayeleri kategorisi üçüncüsü
  • 30

  • 31

  • 32

    Modern hikayeler kategorisi birincisi
  • 33

  • 34

  • 35

    Çevre kategorisi ikincisi
  • 36

    Spot hikayeler kategorisi ikincisi
  • 37

  • 38

  • 39

    Doğa kategorisi üçüncüsü
  • 40

    Genel haber kategorisi ikincisi
  • 41

    Spot hikayeler kategorisi birincisi
  • 42

  • 43

  • 44

    Portre hikayeler kategorisi ikincisi
  • 45

  • 46

  • 47

  • 48

    Uzun süreli proje hikayesi birincisi
  • 49

  • 50

  • 51

  • 52

    Doğa hikayeleri kategorisi birincisi
  • 53

  • 54

  • 55

    Spot hikayeler kategorisi üçüncüsü
  • 56

  • 57

  • 58

    Portre hikayeler kategorisi birincisi
  • 59

  • 60

  • 61

  • 62

    Genel haber hikaye kategorisi birincisi
  • 63

  • 64

  • 65

  • 66

    Doğa kategorisi birincisi
  • 67

    Uzun süreli proje hikayesi ikincisi
  • 68

  • 69

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