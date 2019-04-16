Yılın en güçlü basın fotoğrafları belli oldu
ntv.com.tr
2019 Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları açıkladı. 1955 yılından bu yana profesyonel foto muhabirlerin fotoğraflarının en iyilerinin seçildiği yarışmada bu yıl 4 bin 738 fotoğrafçının 78 bin 801 fotoğrafı arasından en iyiler seçildi.
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1Spot haber kategorisi birincisi
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Çevre kategorisi birincisi
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Modern kategori ikincisi
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Doğa kategorisi ikincisi
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5Doğa hikayeleri kategorisi ikincisi
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8Doğa hikayeleri kategorisi üçüncüsü
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12Portreler kategorisi üçüncüsü
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13Spor hikayeler kategorisi ikincisi
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14
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16Modern kategorisi üçüncüsü
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17Çevre kategorisi üçüncüsü
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18Modern kategori birincisi
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19Modern hikayeler kategorisi ikincisi
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20
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21
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22Portre kategorisi birincisi
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23Çevre hikayeleri kategorisi ikincisi
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24
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25Modern hikayeler kategorisi üçüncüsü
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28
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29Portre hikayeleri kategorisi üçüncüsü
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30
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31
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32Modern hikayeler kategorisi birincisi
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33
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35Çevre kategorisi ikincisi
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36Spot hikayeler kategorisi ikincisi
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39Doğa kategorisi üçüncüsü
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40Genel haber kategorisi ikincisi
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41Spot hikayeler kategorisi birincisi
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43
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44Portre hikayeler kategorisi ikincisi
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48Uzun süreli proje hikayesi birincisi
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50
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52Doğa hikayeleri kategorisi birincisi
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53
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54
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55Spot hikayeler kategorisi üçüncüsü
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56
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57
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58Portre hikayeler kategorisi birincisi
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61
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62Genel haber hikaye kategorisi birincisi
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66Doğa kategorisi birincisi
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67Uzun süreli proje hikayesi ikincisi
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