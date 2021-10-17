Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları

İngiltere’deki Doğa Tarih Müzesi, Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananlarını açıkladı. Bu yıl 57’ncisi düzenlenen yarışma için 95 ülkeden 50 bin başvuru yapıldı. İşte 2021’in en iyi vahşi yaşam fotoğrafları...

Haberler 17.10.2021 - 12:05

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 1

Yılın vahşi yaşam fotoğrafçısı ödülü

Fotoğraf: Laurent Ballesta

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 2

Memeli davranışları kategorisi kazananı 

Fotoğraf: Bystefano Unterthiner

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 3

Hayvan portreleri kategorisinin kazananı

Fotoğraf: Majed Ali

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 4

Kuş davranışları kategorisi kazananı

Fotoğraf: Shane Kalyn

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 5

Fotomuhabirlik kategorisi kazananı

Fotoğraf: Adam Oswell

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 6

Portfolyo ödülü kazananı

Fotoğraf: Angel Fitor

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 7

Okyanus kategorisi kazananı

Fotoğraf: Jennifer Hayes

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 8

Fotomuhabirlik hikayesi kategorisi kazananı

Fotoğraf: Brent Stirton

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 9

Kent vahşi yaşamı kategorisi kazananı

Fotoğraf: Gil Wizen

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 10

Yükselen yıldız portfolyo ödülü kazananı

Fotoğraf: Martin Gregus

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 11

Kendi doğalarında hayvanlar katergorisi kazananı

Fotoğraf: Zack Clothier

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 12

15-17 yaş kategorisi kazananı

Fotoğraf: Lasse Kurkela

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 13

Doğa sanatı kategorisi övgüye değer fotoğrafı

Fotoğrafçı: Christian Spencer

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 14

Bitkiler ve mantarlar kategorisi övgüye değer fotoğrafı

Fotoğraf: Daniel Rosengren

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 15

Islak alanlar kategorisi övgüye değer fotoğraf

Fotoğraf: Henley Spiers

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 16

Okyanus kategorisi övgüye değer fotoğraf

Fotoğraf: By Michael Watson

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 17

Kendi doğalarında hayvanlar kategorisi övgüye değer fotoğraf

Fotoğraf: Xiaoyun Luo

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 18

Fotomuhabirlik kategorisi övgüye değer fotoğraf

Fotoğraf: Douglas Gimesy

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 19

Fotomuhabirlik kategorisi övgüye değer fotoğraf

Fotoğraf: Celina Chien

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 20

Bitkiler ve mantarlar kategorisi övgüye değer fotoğraf

Fotoğraf: Juergen Freund

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 21

Okyanus kategorisi övgüye değer fotoğraf

Fotoğraf: David Doubilet

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 22

Kent vahşi yaşamı kategorisi övgüye değer fotoğraf

Fotoğraf: Sergio Marijuán

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 23

11-14 yaş kategorisi övgüye değer fotoğraf

Fotoğraf: Emelin Dupieux

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 24

Okyanus kategorisi övgüye değer fotoğraf

Fotoğraf: Audun Rikardsen

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 25

Memeli davranışları kategorisi övgüye değer fotoğraf 

Fotoğraf: Douglas Gimesy

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 26

Hayvan portreleri kategorisi övgüye değer fotoğraf

Fotoğraf: Jonny Armstrong

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 27

Kentsel vahşi yaşam kategorisi övgüye değer fotoğraf

Fotoğraf: Elize Labuschagne-Hull

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 28

10 yaş ve altı kategorisi övgüye değer fotoğraf

Fotoğraf: Gagana Mendis Wickramasinghe

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 29

Kuş davranışları kategorisi övgüye değer fotoğraf

Fotoğraf: Jack Zhi

Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları - 30

Kentsel vahşi yaşam kategorisi övgüye değer fotoğraf

Fotoğraf: Georg Kantioler

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