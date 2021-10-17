Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları yarışmasının kazananları

Haberler 17.10.2021 - 12:05
Yılın vahşi yaşam fotoğrafçısı ödülü
Fotoğraf: Laurent Ballesta
Memeli davranışları kategorisi kazananı
Fotoğraf: Bystefano Unterthiner
Hayvan portreleri kategorisinin kazananı
Fotoğraf: Majed Ali
Kuş davranışları kategorisi kazananı
Fotoğraf: Shane Kalyn
Fotomuhabirlik kategorisi kazananı
Fotoğraf: Adam Oswell
Portfolyo ödülü kazananı
Fotoğraf: Angel Fitor
Okyanus kategorisi kazananı
Fotoğraf: Jennifer Hayes
Fotomuhabirlik hikayesi kategorisi kazananı
Fotoğraf: Brent Stirton
Kent vahşi yaşamı kategorisi kazananı
Fotoğraf: Gil Wizen
Yükselen yıldız portfolyo ödülü kazananı
Fotoğraf: Martin Gregus
Kendi doğalarında hayvanlar katergorisi kazananı
Fotoğraf: Zack Clothier
15-17 yaş kategorisi kazananı
Fotoğraf: Lasse Kurkela
Doğa sanatı kategorisi övgüye değer fotoğrafı
Fotoğrafçı: Christian Spencer
Bitkiler ve mantarlar kategorisi övgüye değer fotoğrafı
Fotoğraf: Daniel Rosengren
Islak alanlar kategorisi övgüye değer fotoğraf
Fotoğraf: Henley Spiers
Okyanus kategorisi övgüye değer fotoğraf
Fotoğraf: By Michael Watson
Kendi doğalarında hayvanlar kategorisi övgüye değer fotoğraf
Fotoğraf: Xiaoyun Luo
Fotomuhabirlik kategorisi övgüye değer fotoğraf
Fotoğraf: Douglas Gimesy
Fotomuhabirlik kategorisi övgüye değer fotoğraf
Fotoğraf: Celina Chien
Bitkiler ve mantarlar kategorisi övgüye değer fotoğraf
Fotoğraf: Juergen Freund
Okyanus kategorisi övgüye değer fotoğraf
Fotoğraf: David Doubilet
Kent vahşi yaşamı kategorisi övgüye değer fotoğraf
Fotoğraf: Sergio Marijuán
11-14 yaş kategorisi övgüye değer fotoğraf
Fotoğraf: Emelin Dupieux
Okyanus kategorisi övgüye değer fotoğraf
Fotoğraf: Audun Rikardsen
Memeli davranışları kategorisi övgüye değer fotoğraf
Fotoğraf: Douglas Gimesy
Hayvan portreleri kategorisi övgüye değer fotoğraf
Fotoğraf: Jonny Armstrong
Kentsel vahşi yaşam kategorisi övgüye değer fotoğraf
Fotoğraf: Elize Labuschagne-Hull
10 yaş ve altı kategorisi övgüye değer fotoğraf
Fotoğraf: Gagana Mendis Wickramasinghe
Kuş davranışları kategorisi övgüye değer fotoğraf
Fotoğraf: Jack Zhi
Kentsel vahşi yaşam kategorisi övgüye değer fotoğraf
Fotoğraf: Georg Kantioler