Yırtıcı Kuşlar ilk haftasında liderliği kaptı (7-9 Şubat ABD Box Office)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Margot Robbie'nin başrolde olduğu Yırtıcı Kuşlar (Birds of Prey), üç haftadır zirvede olan Bad Boys for Life filminden liderliği aldı. İşte 7-9 Şubat 2020 gişe rakamları...

Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker
2.2 milyon dolar
Little Women
2.3 milyon dolar

Knives Out
2.4 milyon dolar

Gretel & Hansel
3.5 milyon dolar

The Gentlemen
4.2 milyon dolar

Jumanji: The Next Level
5.5 milyon dolar

Dolittle
6.7 milyon dolar

1917
9 milyon dolar

Bad Boys for Life
12 milyon dolar

Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
33.3 milyon dolar

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