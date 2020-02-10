Yırtıcı Kuşlar ilk haftasında liderliği kaptı (7-9 Şubat ABD Box Office)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Margot Robbie'nin başrolde olduğu Yırtıcı Kuşlar (Birds of Prey), üç haftadır zirvede olan Bad Boys for Life filminden liderliği aldı. İşte 7-9 Şubat 2020 gişe rakamları...
10.02.2020 - 10:07
Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker 2.2 milyon dolar
Little Women 2.3 milyon dolar
Knives Out 2.4 milyon dolar
Gretel & Hansel 3.5 milyon dolar
The Gentlemen 4.2 milyon dolar
Jumanji: The Next Level 5.5 milyon dolar
Dolittle 6.7 milyon dolar
1917 9 milyon dolar
Bad Boys for Life 12 milyon dolar
Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn 33.3 milyon dolar
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