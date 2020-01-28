Yırtıcı Kuşlar: Ve Muhteşem Harley Quinn'den yeni görseller

DC, 7 Şubat 2020'de seyirciyle buluşmaya hazırlanan başrolünde Margot Robbie'nin yer aldığı kadın anti-kahraman filmi Yırtıcı Kuşlar: Ve Muhteşem Harley Quinn (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) için tanıtımlara hız verdi.
Yırtıcı Kuşlar: Ve Muhteşem Harley Quinn'den yeni fragman (Tıkla izle)
Joker ile Harley'nin ayrılmasından sonra başlayan olayları anlatan filmden yeni fotoğraflar yayınlandı.
Yırtıcı Kuşlar: Ve Muhteşem Harley Quinn'den yeni fragman (Tıkla izle)
İşte merakla beklenen filmin yeni görselleni ve konusu:
Yırtıcı Kuşlar, bir mafya babası tarafından kaçırılan genç bir kızın, kurtarılması için verilen mücadeleyi konu ediyor. Harley Quinn, Gotham şehrinde suçla savaşan bir kanun savaşçısı olan Helena Bertinelli ve suçla savaşan bir aileden gelen yakın dövüş ustası Dinah Laurel güçlerini birleştirip, kaçırılan kızı kurtarmak için Black Mask’ karşı zorlu bir mücadeleye girişir...