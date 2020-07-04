YKS'de çıkan soruya inceleme başlatılmasının ardından Mabel Matiz’den açıklama



Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşama sınavı Temel Yeterlilik Testi'nde çıkan Mabel Matiz'in şarkı sözlerinin yer aldığı soru üzerine inceleme başlatıldı. Gelişmelerin ardından ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada, "Sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum" dedi.

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04.07.2020 - 10:12

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşama sınavı Temel Yeterlilik Testi'nde çıkan bir soruda şarkıcı Mabel Matiz'in bir şarkısında geçen bir cümlenin ne ifade ettiği sorulmuştu.







Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi’nde (TYT) öğrencilere, ”Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil’ cümlesinde anlatılmak istenen nedir?” sorusu yöneltilmişti. Bu sözler, şarkıcı Mabel Matiz’in ‘Fırtınalar’ adlı şarkısında da geçen sözler olması sebebiyle TYT’ye damgasını vurmuştu.







Soru hakkında ÖSYM inceleme başladı. Ünlü şarkıcı da gelişmenin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.







Matiz şu ifadeleri kullandı: Selam. Müziğimle hayati bir sınavın sorularına konu olmak beni çok mutlu etti. Şimdi ise aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak."







"Eh, hayatın sınavları bitmez demiştim. Bir yoklama da buradan geldi."







"Yoğun destek ve sevgi mesajlarınızı içim büyüyerek okuyor ve kabul ediyorum. Bugüne dek müziğimle anlatmak istediğim şeyin ne kadar iyi anlaşıldığını yine sizin yazdıklarınızdan anlıyor ve daha da güçlü hissediyorum."



"Müziğimi yapmaya, hikayeler anlatmaya ve bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim. Bir başka sınavda görüşmek üzere…"