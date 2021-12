Yönetmen Matt Reeves: Batman'i Kurt Cobain'e benzetmeye çalıştım

Empire'a verdiği yeni röportajda Reeves filminde Batman karakterini kendi perspektifinden nasıl anlattığından bahsetti.

Independent'in aktardığı habere göre, "Yazarken müzik dinlerim ve ilk perdeyi yazarken Nirvana'nın Something In The Way parçasını çaldım" diyen yönetmen şu ifadeleri ekledi:

"İşte o zaman aklıma Bruce Wayne'i daha önce gördüğümüz playboy gibi resmetmek yerine büyük bir trajedi yaşayıp inzivaya çekilmiş başka biri gibi yapmak istedim. Bu yüzden Gus Van Sant'in Last Days belgeseliyle bu bağlantıyı kurmaya ve Kurt Cobain'in kurgusal versiyonunun bu tür çürüyen bir malikanede olduğu fikrini oluşturmaya başladım."