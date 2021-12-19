Yönetmen Matt Reeves: Batman'i Kurt Cobain'e benzetmeye çalıştım

Haberler 19.12.2021 - 15:55
The Batman filminin yönetmeni Matt Reeves, Bruce Wayne karakterini oluştururken Nirvana grubunun efsanevi solisti Kurt Cobain'den esinlendiğini söyledi.
Filmin başrol oyuncusu Robert Pattinson da Reeves'in isteği doğrultusunda melonkolik müzisyenin duruşuyla uyumlu biçimde performansını ortaya koymuş.
İkonik karakteri daha önce Michael Keaton, George Clooney, Ben Affleck, Christian Bale gibi yüksek profilli isimler canlandırmıştı. Ancak Reeves önceki versiyonlardan farklı olarak yeni bir Batman ortaya koymak istemiş ve bunun için de aklında net bir plan varmış.
Empire'a verdiği yeni röportajda Reeves filminde Batman karakterini kendi perspektifinden nasıl anlattığından bahsetti.
Independent'in aktardığı habere göre, "Yazarken müzik dinlerim ve ilk perdeyi yazarken Nirvana'nın Something In The Way parçasını çaldım" diyen yönetmen şu ifadeleri ekledi:
"İşte o zaman aklıma Bruce Wayne'i daha önce gördüğümüz playboy gibi resmetmek yerine büyük bir trajedi yaşayıp inzivaya çekilmiş başka biri gibi yapmak istedim. Bu yüzden Gus Van Sant'in Last Days belgeseliyle bu bağlantıyı kurmaya ve Kurt Cobain'in kurgusal versiyonunun bu tür çürüyen bir malikanede olduğu fikrini oluşturmaya başladım."
Filmden yayımlanan görüntülerde Pattinson'ın yönetmenin bu isteğini fazlasıyla karşıladığı anlaşılıyor. Ünlü aktör, Batman'i pek de olağan olmayan bir biçimde canlandırıyor.
The Batman, 4 Mart 2022'de vizyona girecek.
Filmde Pattinson'ın yanı sıra Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright gibi isimler yer alıyor.