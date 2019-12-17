YOU 2. yeni sezon fragmanı ve fotoğrafları

Tarih kendini tekerrür edecek mi? Yoksa bu sefer gerçek aşkı yakalayacak mı? Joe, bunu öğrenmek için her şeyi göze alacak kadar deli. Dizinin ikinci sezon kadrosunda; Penn Badgley (Joe Goldberg), Victoria Pedretti (Love Quinn), Amber Childers (Candace Stone), James Scully (Forty Quinn), Carmela Zumbado (Delilah Alves), Jenna Ortega (Ellie Alves), ve Chris D’Elia (Henderson) yer alıyor.





