NTV

YouTube The Nun filminin fragmanını ‘çok korkunç’ olduğu için kaldırdı

Korku filmi The Nun’ın sadece altı saniye süren korkutucu tanıtımı, YouTube politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırıldı.

  • 1

    Corin Hardy’nin yeni korku filmi The Nun’ın fragmanı, fazla korkutucu olduğu için YouTube’dan kaldırıldı.

  • 2

    Video sitesi YouTube, görüntülerde kendi kurallarına aykırı olarak şiddet içeriği bulunduğu gerekçesiyle fragmanı kaldırdığını duyurdu.

  • 3

    Fragmanı ihbar eden bir tweet, Twitter’da 100 binden fazla re-tweet alınca YouTube, sosyal medya kullanıcılarının şikayetine kayıtsız kalmadı.

  • 4

    Altı saniyelik tanıtım, önce sessiz başlıyor ama daha sonra bir işaretle korkutucu bir ses ve görüntü ekrana geliyor.

  • 5

    7 Eylül'de vizyona girmesi planlanan, Demián Bichir ve Taissa Farmiga’nın başrollerde yer aldığı The Nun’ın fragmanı bir süredir bekleniyordu.
  • 6

    Karakter ilk olarak 2016 yılında yayınlanan James Wan’ın The Conjuring 2 filminde ortaya çıkmıştı. 

  • 7

    Bonnie Aarons’ın canlandırdığı iblis rahibe karakteri başlı başına bir filmin baş karakterine dönüştü.
  • 8

    YouTube, “şok edici içerik politikasını” ihlal ettiğini ileri sürerek, yaklaşan The Conjuring tanıtımını da kaldırdı.

  • 9

    YouTube, "Çeşitliliğe ve başkalarına saygı göstermeye değer veriyoruz ve reklamlar, web siteleri veya reklam ağımız için uygun olmayan uygulamalarla kullanıcıları rahatsız etmekten veya şoke etmekten kaçınmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

  • 10

    YouTube aynı zamanda, "Bu konuyu gündemimize taşıdığınız için teşekkür ederiz. Bu tanıtım bizim 'dehşet verici içeriklere karşı politikamızı' ihlal ediyor ve artık tanıtım olarak yayınlanmayacaktır" ifadesini kullandı.

  • 11

    Film daha sonra bir kullanıcı tarafından tekrar YouTube'a yüklendi.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin