YouTube The Nun filminin fragmanını ‘çok korkunç’ olduğu için kaldırdı
Korku filmi The Nun’ın sadece altı saniye süren korkutucu tanıtımı, YouTube politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırıldı.
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Corin Hardy’nin yeni korku filmi The Nun’ın fragmanı, fazla korkutucu olduğu için YouTube’dan kaldırıldı.
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Video sitesi YouTube, görüntülerde kendi kurallarına aykırı olarak şiddet içeriği bulunduğu gerekçesiyle fragmanı kaldırdığını duyurdu.
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Fragmanı ihbar eden bir tweet, Twitter’da 100 binden fazla re-tweet alınca YouTube, sosyal medya kullanıcılarının şikayetine kayıtsız kalmadı.
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Altı saniyelik tanıtım, önce sessiz başlıyor ama daha sonra bir işaretle korkutucu bir ses ve görüntü ekrana geliyor.
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57 Eylül'de vizyona girmesi planlanan, Demián Bichir ve Taissa Farmiga’nın başrollerde yer aldığı The Nun’ın fragmanı bir süredir bekleniyordu.
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Karakter ilk olarak 2016 yılında yayınlanan James Wan’ın The Conjuring 2 filminde ortaya çıkmıştı.
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7Bonnie Aarons’ın canlandırdığı iblis rahibe karakteri başlı başına bir filmin baş karakterine dönüştü.
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YouTube, “şok edici içerik politikasını” ihlal ettiğini ileri sürerek, yaklaşan The Conjuring tanıtımını da kaldırdı.
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YouTube, "Çeşitliliğe ve başkalarına saygı göstermeye değer veriyoruz ve reklamlar, web siteleri veya reklam ağımız için uygun olmayan uygulamalarla kullanıcıları rahatsız etmekten veya şoke etmekten kaçınmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
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YouTube aynı zamanda, "Bu konuyu gündemimize taşıdığınız için teşekkür ederiz. Bu tanıtım bizim 'dehşet verici içeriklere karşı politikamızı' ihlal ediyor ve artık tanıtım olarak yayınlanmayacaktır" ifadesini kullandı.
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11Film daha sonra bir kullanıcı tarafından tekrar YouTube'a yüklendi.