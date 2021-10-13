Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi

Haberler - İHA 13.10.2021 - 13:36
Mersin’de geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan ve 28 yıldır kazı çalışmaları devam eden Yumuktepe Höyüğü'nde bugüne kadar iki binin üzerinde eser elde edildi.
Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için kurul kararının çıktığını anımsatan Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, milattan önce 7 binden milattan sonra 14. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim alanı olan Yumuktepe’nin bu anlamda çok özel bir yer olduğunu söyledi.
İtalya Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığında 25 kişilik ekiple gerçekleştirilen kazılar bu ay sonunda sona erecek.
Bu yıl ilk kez höyüğün doğu kısmında da kazılar yapan ekip, neolitik ve kalkolitik dönemlere yoğunlaştı, ancak Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için kurul kararının çıkmasıyla çalışmanın yönü değişti.
Kazılara devam ederken, höyüğün açık hava müzesi olma projesinin Adana kurul kararıyla onaylandığını ve çalışmanın yönünü değiştirdiklerini belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Caneva, “Açık hava müzesine yoğunlaştık. Koruma en önemlisi. Daha önce kazılmış alanları, duvarları veya profilleri korumak zorunda kaldık. Burayı ziyaretçilere göstermek için çalışıyoruz" dedi.
Caneva, “Bu sene sur duvarlarının dışında çalışıyoruz. Farklı tarihlere ait savunma duvarları var. İlk kalkolitik döneme ait, M.Ö. 5 bin yılları ve M.Ö. 3 bin yılında yeni bir duvar daha yapılmış. Şimdi onu arıyoruz. Höyüğün en üstünden en altına kadar iniyor. İlk Tunç döneminde bütün tepenin taşlarla kaplanmış olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
Prof. Dr. Caneva, açık hava müzesi projesinin de bir yandan başladığını, belediyenin altyapı çalışmalarına yakın zamanda başlayacağını söyledi.
Caneva, proje tamamlandığında ziyarete gelen insanların, alanda dışarıdan duvarlar göreceklerini, yukarıdan da içini göreceklerini belirtti.