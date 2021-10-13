Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi

Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için kurul kararının çıktığını anımsatan Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, milattan önce 7 binden milattan sonra 14. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim alanı olan Yumuktepe’nin bu anlamda çok özel bir yer olduğunu söyledi.

Bu yıl ilk kez höyüğün doğu kısmında da kazılar yapan ekip, neolitik ve kalkolitik dönemlere yoğunlaştı, ancak Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için kurul kararının çıkmasıyla çalışmanın yönü değişti.

Caneva, “Bu sene sur duvarlarının dışında çalışıyoruz. Farklı tarihlere ait savunma duvarları var. İlk kalkolitik döneme ait, M.Ö. 5 bin yılları ve M.Ö. 3 bin yılında yeni bir duvar daha yapılmış. Şimdi onu arıyoruz. Höyüğün en üstünden en altına kadar iniyor. İlk Tunç döneminde bütün tepenin taşlarla kaplanmış olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.