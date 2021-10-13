Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi

'in Toroslar ilçesinde yer alan Yumuktepe Höyüğü'nde 28 yıldır kazı çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar iki binin üzerinde eser bulunan Yumuktepe'nin, kurul kararıyla açık hava müzesi olmasına karar verildi. Bu kararla yön değiştiren çalışmalar ayın sonuna kadar devam edecek.

Haberler - İHA 13.10.2021 - 13:36

Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi - 1

’de geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan ve 28 yıldır kazı çalışmaları devam eden Yumuktepe Höyüğü'nde bugüne kadar iki binin üzerinde eser elde edildi.

Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi - 2

Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için kurul kararının çıktığını anımsatan Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, milattan önce 7 binden milattan sonra 14. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim alanı olan Yumuktepe’nin bu anlamda çok özel bir yer olduğunu söyledi.

Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi - 3
M.Ö. 7 binli yıllarda Neolitik Çağ'da yerleşim yeri olan ’in merkez Toroslar ilçesindeki Yumuktepe Höyüğünde yaklaşık 2 ay önce başlayan bu yılki kazılar, yoğun bir şekilde devam ediyor.
Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi - 4

İtalya Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığında 25 kişilik ekiple gerçekleştirilen kazılar bu ay sonunda sona erecek.

Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi - 5

Bu yıl ilk kez höyüğün doğu kısmında da kazılar yapan ekip, neolitik ve kalkolitik dönemlere yoğunlaştı, ancak Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için kurul kararının çıkmasıyla çalışmanın yönü değişti.

Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi - 6
Çalışmalar bir taraftan kalkolitik dönemdeki sur duvarları dışına çıkarken, bir taraftan bugüne kadar ortaya çıkarılan farklı dönemlere ait yapıların korunması ve ziyarete açılacak hale getirilmesi yönünde ilerliyor.
Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi - 7

“AÇIK HAVA MÜZESI İÇİN YAPILMASI GEREKENLERE YOĞUNLAŞTIK”

Kazılara devam ederken, höyüğün açık hava müzesi olma projesinin Adana kurul kararıyla onaylandığını ve çalışmanın yönünü değiştirdiklerini belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Caneva, “Açık hava müzesine yoğunlaştık. Koruma en önemlisi. Daha önce kazılmış alanları, duvarları veya profilleri korumak zorunda kaldık. Burayı ziyaretçilere göstermek için çalışıyoruz" dedi.

Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi - 8

“BU SENE SAVUNMA DUVARLARININ DIŞINDA ÇALIŞIYORUZ”

Caneva, “Bu sene sur duvarlarının dışında çalışıyoruz. Farklı tarihlere ait savunma duvarları var. İlk kalkolitik döneme ait, M.Ö. 5 bin yılları ve M.Ö. 3 bin yılında yeni bir duvar daha yapılmış. Şimdi onu arıyoruz. Höyüğün en üstünden en altına kadar iniyor. İlk Tunç döneminde bütün tepenin taşlarla kaplanmış olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi - 9

“YUMUKTEPE KESİNTİSİZ BİR YAŞAM ALANI"

Caneva, “Yumuktepe kesintisiz bir yerleşim alanı. M.Ö. 7 binde başlıyor ve 14. yüzyıla kadar devam ediyor. Bu çok özel bir durum. Bu zamanlarda hem değişik yerleşim tipleri, malzemeler, çanak çömlek yapılıyordu hem de değişik toplumlar vardı. Neolitik toplum M.Ö. 7 binde, Ortaçağ ile hiç ilgisi yok.  Çünkü aynı yerde aynı iklim, tüm bu zamanda toplumun nasıl değiştiği, ekonomisi, merkezi yapısı ortaya çıkıyor. Bu buluntulardan daha önemli” şeklinde konuştu.
Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi - 10

Prof. Dr. Caneva, açık hava müzesi projesinin de bir yandan başladığını, belediyenin altyapı çalışmalarına yakın zamanda başlayacağını söyledi.

Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi - 11

Caneva, proje tamamlandığında ziyarete gelen insanların, alanda dışarıdan duvarlar göreceklerini, yukarıdan da içini göreceklerini belirtti.

Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi - 12

“ŞU ANA KADAR MÜZEYE İKİ BİNİN ÜZERİNDE ESER TESLİM EDİLDİ”

Caneva, “Karışık toprak bölümlerin olduğu alanı kazdığımız için bu sene buluntular çok az ama geçen senelerden çok. Şu ana kadar müzeye 2 binin üzerinde eser teslim edildi. Mesela Neolitik tabakalarda çok fazla taş mühür çıktı. Mühür, bürokrasi anlamına gelir Bugüne kadar elde ettiğimiz buluntular içinde en önemlileri" dedi.
Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi - 13
Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi - 14
Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi - 15
Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi - 16
Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi - 17
Yumuktepe Höyüğü, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser verdi - 18

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER