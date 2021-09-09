Yunanistan sanatçı Mikis Theodorakis'i uğurluyor

"İKİ ÜLKE SANATÇILARINI YAKINLAŞTIRMAYI AMAÇLADI"

Theodorakis'in müzisyen dostu Lakis Halkias ve Türk-Yunan Dostluğu Derneği Kurucu Üyesi gazeteci Ioanna Kolovu, Theodorakis'in Türk-Yunan dostluğuna katkılarının önemi ve sanatçının Türk halkına duyduğu sevgiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lakis Halkias, Theodorakis'in, zengin bir ortak geçmişi olan Türk ve Yunan halklarını siyasetteki sorunların ayıramayacağına inandığını kaydetti.

Türkiye'de de konserler veren Theodorakis'i, bu ülkeye sanatçının müziği ve eserlerinin taşıdığını ifade eden Halkias, "Türkiye ve Türk halkı, Mikis Theodorakis'in şarkılarını söyledi ve söylemeye devam ediyor. Bu önemli. Sanatı, Mikis'in yapmak istediği şeyi başardı çünkü halklar farklı politikalar nedeniyle ayrı düşebilir ama her zaman kültür ve sanatla yakınlaşırlar" diye konuştu.

Halkias, 1986'da Türk-Yunan Dostluk Derneğinin kuruluşu için kolları sıvayan Theodorakis'in, Türkiye'den Aziz Nesin, Yaşar Kemal ve Zülfü Livaneli gibi sanatçılarla işbirliği yaptığına dikkati çekerek, Theodorakis'in her zaman iki ülke sanatçılarını yakınlaştırmayı amaçladığını dile getirdi.