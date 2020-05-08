Yunanistan'da sanatçılardan corona virüs protestosu

"Maske takıyoruz ama susmuyoruz" sloganı altında parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen müzisyen, oyuncu, yazar ve ressamlardan oluşan yüzlerce kişi, rengarenk kostümleriyle "Medeniyet susturulamaz", "Medeniyet ancak insanlar kurtulduğunda kurtulur", "sanat, sıcak ekmek gibidir" yazılı pankartlar taşıdı.

İlk etapta kuaför ve kitapçı gibi bazı küçük işletmeler açılırken tiyatro, sinema ve konser salonlarının ne zaman açılacağı konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.