Yunanistan’da Osmanlı defineleri umudu

DHA 28.02.2021 - 12:12
Yunanistan'da geçim sıkıntısı yaşayan halk umudunu Osmanlı ve geçmiş medeniyetlere ait definelere bağladı. Ekonomik krizdeki ülkede ‘define var’ söylentileri, ağırlıklı olarak Osmanlı İmparatorluğu eserleri üzerinde yoğunlaştı. Osmanlı İmparatorluğu ve eski medeniyetlerden kalma altın hazinelerini bulup köşeyi dönme hayali kuran Yunanlılar ise ellerindeki çeşitli haritalarla definelerin peşine düştü.
Ülkede son iki yılda 2 bin 440’ın üzerinde define arama cihazı olarak bilenen metal dedektörü satılırken, Atina hükümetinin, aynı zaman diliminde 126 adet hazine arama ruhsatı verdiği belirtildi.
500 MİLYON DOLARLIK OSMANLI HAZİNESİ İDDİASI
Gümüş işçiliği ile ünlü ve 1913 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun elinden çıkan Yanya kentinde ise halk arasında en çok yaygın olan Ali Paşa’nın Hazinesi’. Öte yandan Kiato kenti sakinleri ise, 1800 tarihli Osmanlı belgelerine dayandırdıkları bilgilere göre, bölgede Osmanlı İmparatorluğu’na ait 500 milyon dolar değerinde “Define var” söylentisine inanılıyor. Halk arasında dillendirilen bir başka Osmanlı hazinesi ise, Osmanlı imparatorluğu’nun son yıllarında Mora Yarımadası’nın en zengini sayılan Kamil Bey’in hazinesi oldu