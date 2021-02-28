Yunanistan’da Osmanlı defineleri umudu

500 MİLYON DOLARLIK OSMANLI HAZİNESİ İDDİASI

Gümüş işçiliği ile ünlü ve 1913 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun elinden çıkan Yanya kentinde ise halk arasında en çok yaygın olan Ali Paşa’nın Hazinesi’. Öte yandan Kiato kenti sakinleri ise, 1800 tarihli Osmanlı belgelerine dayandırdıkları bilgilere göre, bölgede Osmanlı İmparatorluğu’na ait 500 milyon dolar değerinde “Define var” söylentisine inanılıyor. Halk arasında dillendirilen bir başka Osmanlı hazinesi ise, Osmanlı imparatorluğu’nun son yıllarında Mora Yarımadası’nın en zengini sayılan Kamil Bey’in hazinesi oldu