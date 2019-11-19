Yüzüklerin Efendisi dizisinde iki sezon arka arkaya yayınlanacak

J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak Hollywood’da en yüksek gişe hasılatına ulaşan Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun çekimleri Yeni Zelanda’da başlayacak. Dizi, gelmiş geçmiş en büyük bütçeli yapım olmaya aday. 1.3 milyar dolar olarak belirlenen bütçeyle dizinin bugüne kadarki en pahalı yapım olacağı belirtiliyor.