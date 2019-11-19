Yüzüklerin Efendisi dizisinde iki sezon arka arkaya yayınlanacak

Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) dizisini bekleyenlere müjdeli haber geldi. Amazon’da yayınlanacak olan dizinin henüz ilk sezonu çekim aşamadayken ikinci sezonu için de çalışmalar başladı.
Dizinin ilk sezonunun prömiyer tarihi tam olarak açıklanmazken 2021’de yayınlanması bekleniyor. İkinci sezonu ise ilk sezondan sadece 4-5 aylık bir aradan sonra yayınlanacak.
Yeni diziyle ilgili fazla bilgi verilmezken dizi hakkında sadece Yüzüklerin Efendisi’nin uyarlandığı ilk kitap olan The Fellowship of the Ring’den önceki olayların konu edileceği biliniyor.
Dizinin kadrosunda şimdilik İngiliz oyuncu Will Poulter, Avustralyalı oyuncu Markella Kavenagh ve Game of Thrones’ta Benjen Stark’ı canlandıran İngiliz oyuncu Joseph Mawle’ın olduğu açıklandı.
J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak Hollywood’da en yüksek gişe hasılatına ulaşan Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun çekimleri Yeni Zelanda’da başlayacak. Dizi, gelmiş geçmiş en büyük bütçeli yapım olmaya aday. 1.3 milyar dolar olarak belirlenen bütçeyle dizinin bugüne kadarki en pahalı yapım olacağı belirtiliyor.
Peter Jackson’ın yönetmenliğini üstlendiği Yüzüklerin Efendisi film üçlemesi, 3 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde etmesinin yanı sıra toplamda 17 Oscar ödülü kazanmıştı.