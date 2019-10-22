Yüzüklerin Efendisi dizisinin kötü karakteri belli oldu
ntv.com.tr
Yüzüklerin Efendisi filminin Amazon'da yayınlanacak olan dizi uyarlamasında, kötü karakter Oren'i Joseph Mawle canlandıracak.
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Yüzüklerin Efendisi efsanesinin televizyon dizisi için hazırlıklar sürüyor. Son olarak dizinin kadrosuna kötü karakter olarak Joseph Mawle katıldı. Mawle, en son Game of Thrones dizisinde Benjen Stark karakterini canlandırmıştı.
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Amazon’da yayınlanacak olan dizide Mawle’nin Oren karakterini canlandırması bekleniyor.
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Dizinin kadrosunda şu ana kadar Will Poulter ve Markella Kavenagh’ın yer aldığı açıklandı.
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Dizi hakkında detaylar paylaşılmazken, dizinin Yüzüklerin Efendisi filminin uyarlandığı ilk kitap The Fellowship of the Ring’deki olaylara dayanacağı belirtildi.
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J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak Hollywood’da en yüksek gişe hasılatına ulaşan Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun çekimleri Yeni Zelanda’da başlıyor. Dizi, gelmiş geçmiş en büyük bütçeli yapım olmaya aday. 1,3 milyar dolar olarak belirlenen bütçeyle dizinin bugüne kadarki en pahalı yapım olacağı belirtiliyor.
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6Dizi, Orta Dünya'da üçüncü çağdaki Yüzük Kardeşliği'nin öncesini anlatacak.
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Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson, Yüzüklerin Efendisi üçlemesini 2000'lerin başlarında ‘memleketinde’ çekmişti. Üçleme, Yeni Zelanda film endüstrisini geliştirmenin yanı sıra ülkeye de milyonlarca turist çekmişti.
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83 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde eden filmler toplamda 17 Oscar ödülü kazanmıştı.