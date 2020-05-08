Yüzyıllık Yalnızlık'ı çizimleriyle anlattı

Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in dünyaca ünlü eseri Yüzyıllık Yalnızlık, illüstrasyon çalışması olarak yeniden hayat buldu. İllüstratör Selin Çınar, yazarın ölümsüz eserini yorumladı. Buendia ailesinin yedi nesillik hikayesinin anlatıldığı büyülü gerçekçiliğin en önemli eserleri arasında gösterilen kitap için Çınar'ın çalışmaları da bir o kadar özgün. Marquez'in iki yıldan kısa sürede yazdığını ancak daktilonun başına oturmadan önce 15 yıldan uzun bir süre üstüne düşündüğünü söylediği esere Selin Çınar'ın yorumu sonucu ortaya çıkan çalışmalar.