Zack Snyder: 300 Spartalı'nın devam filmi veto yedi

300 Spartalı (300) filminin yönetmeni Zack Snyder, serinin üçüncü filmini yazdığını ancak Warner Bros'un bu fikri reddettiğini açıkladı.

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19.05.2021 - 11:11

300 Spartalı'nın (300) senaristleri arasında yer alan, 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi (300: Rise of an Empire) filminin de yapımcılığını üstlenen Zack Snyder, serinin devam filmiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Daily Mail'in haberine göre, Justice League filmiyle gündemde olan yönetmen katıldığı The Fourth Wall isimli podcast programında serinin son filmine yönelik yaptığı planın reddedildiğini anlattı.

55 yaşındaki yönetmen corona virüs pandemisi sırasında yazarken tam anlamıyla dişiyle tırnağıyla mücadele edemediğini kabul etti ve senaryonun Warner Bros'un pek de ilgilenmediği bir yöne kaydığını söyledi.





Snyder "Pandemi sürecinde Warner Bros'la bir anlaşma yapmıştım ve esasen 300 Spartalı'nın son bölümü olacak filmi yazıyordum. Yazmak için oturduğumda aslında farklı bir film yazdım. Senaryoyu Büyük İskender hakkında yazıyordum ve Hefaistion'la İskender arasındaki ilişkiye dair bir filme dönüştü. Bir aşk hikayesi ortaya çıktı. Yani hakikaten üçüncü filme uymuyordu" dedi.





Snyder, düşüncesinin serinin üçüncü filmi için pek de uygun olmadığını fark etse de projeyi masaya getirmekten yine de heyecan duyduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

"O konsept vardı ve gerçekten harika çıkmıştı. Adı Blood and Ashes'tı ve gerçekten savaşlarla dolu güzel bir aşk hikayesiydi. Bunu yapmayı çok isterdim, Warner Bros. hayır dedi… Bilirsiniz pek de büyük bir hayranım değiller."