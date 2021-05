Zack Snyder: 300 Spartalı'nın devam filmi veto yedi

300 Spartalı'nın (300) senaristleri arasında yer alan, 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi (300: Rise of an Empire) filminin de yapımcılığını üstlenen Zack Snyder, serinin devam filmiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Daily Mail'in haberine göre, Justice League filmiyle gündemde olan yönetmen katıldığı The Fourth Wall isimli podcast programında serinin son filmine yönelik yaptığı planın reddedildiğini anlattı.