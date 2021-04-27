Zaman Müzesi geçmişi günümüze taşıyor

BİLGİDAYARIN ATASI USTURLAP

Müzenin en önemli eserlerinden biri olan usturlaba değinen Ahmet Konuş, “Zamanla ilgili çok önemli bir araç. Usturlabın Türkçesi ‘yıldız yakalar’ anlamına geliyor. Her ne kadar bizdeki eser Osmanlı dönemi olsa da aslında ilk keşifleri 900’lü, binli yıllar ve Mısırlı İslam alimleri. Kullanımı; usturlabın üzerinde daireler var, ortada ince uzun bir çubuk var, onları Güneş’e, Ay’a ya da yıldızlara hangisinden ölçüm yapılacaksa onlara göre çevriliyorlar. Onların denk geldiği açıları, dereceleri hesaplayıp başta ibadet vakitleri olmak üzere binden fazla ölçümü binde 4 gibi, binde 5 gibi çok düşük bir sapma payıyla hesaplayabildikleri astronomik bir araç. Neler yapmışlar bu usturlaplarla? Örneğin, hayvan figürlerini görebiliriz. Eskiden Türklerin de kullandığı, günümüzde halen Çin’de kullanılan 12 hayvanlı takvim, Çin takvimi bu takvimin simgeleri. Takvim olarak kullanılıyor. Burçların simgeleri var. Astronomik, astrolojik hesaplamalar yapılıyor. Denizciler çok kullanıyor. Yönlerini bulurken bulundukları yeri bile saptayabiliyorlar bir pusula gibi, GPS cihazı gibi. Sinüs, kosinüs, tanjant, kök, karekök gibi trigonometriksel, matematiksel hesaplamalar, mevsimler, burçların insanlar üzerindeki mevsimsel, dönemsel etkilerini bile hesaplayabilmişler. Bunu da yüz ifadelerinden anlıyoruz. Bazıları gülüyor, bazıları düşünceli, bazıları kızgın. Bu özelliklerinden dolayı da bilgisayarın atası olarak adlandırılıyor. Saatler yaygınlaşıncaya kadar çok aktif ve birçok medeniyet tarafından kullanılan bir araç” diye konuştu.