Zaman tüneli gibi kent: Attuda

Denizli'de M.Ö. 2. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Attuda Antik Kenti'nde yaşam, 2 bin 200 yıldır kesintisiz devam ediyor.

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DHA 31.08.2021 - 10:27

Helenistik dönemde kurulan, Roma İmparatorluğu döneminde en parlak çağını yaşayan, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yaşamın kesintisiz sürdüğü 2 bin 200 yıllık Attuda Antik Kenti, Sarayköy ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde yeşil çam ağaçları arasında ziyaretçilerine tarihin izlerini görme imkanı sunuyor.

Tarihi sokaklarda yürüyen ziyaretçiler, Osmanlı döneminden kalma evlerin yoğunlukta olduğu mahallede tarihi ve kültürel atmosferin keyfini sürüyor. Daha önce gün yüzüne çıkan buluntular ise mahalle camisinin avlusunda sergileniyor.

Antik kentin ortaya çıkarılması için yüzey araştırmalarına başlanan bölgede, çalışmalar Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bilge Yılmaz Kolancı başkanlığında 28 kişilik bilim heyeti tarafından yürütülüyor.

Attuda'nın çok özel bir antik kent olduğunu belirten Kolancı, çevresinde Laodikya, Tripolis, Hierapolis, Afrodisias gibi büyük antik kentlerinin yer aldığını kaydetti. Kolancı, "Burada 3 yıllık bir yüzey araştırması yapacağız. Attuda yaşayan bir antik kent. 2 bin 200 yıldır burada kesintisiz bir yerleşim var. Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden farklı katmanlar bir arada. Burası adeta bir zaman tüneli niteliğinde" dedi.

Attuda'yı diğer antik kentlerden farklı kılan özelliğin ise üzerindeki Osmanlı Dönemi'ne ait mimari yapılar olduğunu belirten Kolancı, "Bu durum, buraya kültürel bir zenginlik katıyor. Önceliğimiz Hisar Mahallesi'nde antik döneme ait yapı kalıntılarını belirlemek. Antik kaynaklara göre, bir tapınak ve bir tıp okulunun burada olduğunu biliyoruz. Bu alanların da tespitine yönelik çalışmalar yapacağız" dedi.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, "Bizim hayalimiz, ilçemizin Türkiye'de adından söz ettiren bir turizm merkezi haline gelmesi. Yüzey araştırma, ardından da kazı çalışmalarıyla birlikte ortaya çıkacak bulgular yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek. Şehrimize gelen ziyaretçilerin de konaklama süresini arttıracak, ekonomimize de katkı sağlayacaktır" diye konuştu.