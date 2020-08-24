Zamanın tanığı saat kuleleri

Kayseri, Yozgat ve Edirne'nin mimarisine renk katıyorlar

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan saat kulesi, Sultan 2. Abdülhamid'in emriyle 1906 yılında yaptırıldı. Tavlusunlu Salih Usta'nın inşa ettiği, kesme taştan kare planlı saat kulesinin içi ise silindir şeklinde. Mekanizması Almanya'nın Leipzig kentinden getirilen 10 metre yüksekliğindeki kulenin çinkodan yapılmış çatısında bir de rüzgar gülü bulunuyor.

Tevfikzade Ahmet Bey'in belediye başkanlığında 1908 yılında Şakir Usta tarafından yapılan Yozgat Saat Kulesi, şehir merkezinde yer alıyor. Heybetli ve asırlık saat kulesi, zemin kat ve çanların bulunduğu kısımlarla 7 kattan oluşuyor. Kesme taşlarla inşa edilen saat kulesinde, ilk katın cephelerine yerleştirilmiş 4 saat yer alıyor.

Roma Kralı Hadrianus tarafından kurulan Hadrianopolis'i çevreleyen surların 4 köşesindeki kulelerden biri olan Makedonya Kulesi, Edirne'de o dönemden günümüze ulaşan tek örnek olarak varlığını koruyor.

Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa'nın 1866-1867 yıllarında kule üstüne yaptırdığı ahşap katlar ve koydurduğu saatler sonrasında "Makedon Saat Kulesi" olarak anılmaya başlanan kule, 1953'teki depremde büyük hasar gördü. Makedonya Saat Kulesi, restore edildikten sonra müze ve ören yeri olarak ziyarete açılacak.