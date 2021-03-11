Zayn Malik'ten Grammy Ödülleri için rüşvet suçlaması

11.03.2021 - 08:04
TAYLOR SWIFT DÜETİYLE ADAY OLMUŞTU
Genç yaşında One Direction grubuyla adını duyuran Zayn Malik, solo kariyerinde üç albüm yayınladı. Fakat bunların hiçbiri Grammy'ye aday gösterilmedi. Sadece Taylor Swift ile düet yaptığı I Don't Wanna Live Forever ödüle aday gösterildi.
ZAMANLAMA UYGUN OLMADIĞI İÇİN İDDİASI
Zayn Malik'in oca ayında yayınladığı Nobody Is Listening adlı albümü ise koşullara uygun olmadığı gerekçesiyle bu yıl Grammy adayları arasına alınmadı. Bu yılki adayların 31 Ağustos'a kadar yayınlanmış olması gerekiyordu. Zayn Malik, tartışma konusu olan ilk tweet'inin ardından bir mesaj daha paylaştı. Orada da bir önceki paylaşımının kişisel olmadığının altını çizerek ödüllerle ilgili yeterince açıklık ve şeffaflık olmadığını ileri sürdü.