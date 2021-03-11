Zayn Malik'ten Grammy Ödülleri için rüşvet suçlaması

ZAMANLAMA UYGUN OLMADIĞI İÇİN İDDİASI



Zayn Malik'in oca ayında yayınladığı Nobody Is Listening adlı albümü ise koşullara uygun olmadığı gerekçesiyle bu yıl Grammy adayları arasına alınmadı. Bu yılki adayların 31 Ağustos'a kadar yayınlanmış olması gerekiyordu. Zayn Malik, tartışma konusu olan ilk tweet'inin ardından bir mesaj daha paylaştı. Orada da bir önceki paylaşımının kişisel olmadığının altını çizerek ödüllerle ilgili yeterince açıklık ve şeffaflık olmadığını ileri sürdü.



