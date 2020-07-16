Zeki Demirkubuz kimdir? (Zeki Demirkubuz’un filmleri ve ödülleri)

Masumiyet filmiyle ünlenen Zeki Demirkubuz Avrupa'da da birçok film festivalinde ülkemizi temsil etti. Peki filmleri beğeniyle izlenen Demirkubuz kimdir? Demirkubuz’un almış olduğu ödüller ve filmleri...

ntv.com.tr 16.07.2020 - 13:08

Zeki Demirkubuz kimdir? (Zeki Demirkubuz’un filmleri ve ödülleri) - 1

Zeki Demirkubuz 1 Ekim 1984 yılında Isparta’da dünyaya geldi. Ortaokula kadar olan eğitimini Isparta’da tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşti ve liseye burada devam etti. Fakat ikinci yıl okulu bırakarak bir tekstil atölyesinde çalışmaya başladı.1980 darbesinden sonra tutuklandı ve 3 yıl hapis yattı. Tahliyesinden sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini erteleyebilmek için okula dönmeye karar veren Demirkubuz liseyi dışardan bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne girdi.

Zeki Demirkubuz kimdir? (Zeki Demirkubuz’un filmleri ve ödülleri) - 2

Sinemaya Zeki Ökten gibi çeşitli yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Daha sonra1994 yılında  ilk uzun filmi olan C Blok’u çekti. Demirkubuz, uluslararası eleştirmenler tarafından Venedik Film Festivali’nde gösterilen ikinci filmi Masumiyet filmiyle tanındı. Üçüncü filmi olan Üçüncü Sayfa ise Lacorno ve Rotterdam Film Festivalleri dahil olmak üzere Avrupa’da yapılan birçok film festivalinde gösterildi.

Zeki Demirkubuz kimdir? (Zeki Demirkubuz’un filmleri ve ödülleri) - 3

Karanlık Üstüne Öyküler üçlemesinin ilk iki filmi olan Yazgı ve İtiraf’ı 2001 yılında çekti. Yönetmenliğini üstlendiği Yazgı ile 38.Antalya Film Festivali’nde En İyi Yönetmen seçildi.

Zeki Demirkubuz kimdir? (Zeki Demirkubuz’un filmleri ve ödülleri) - 4

Zeki Demirkubuz’un Filmleri

1994: C Blok
1997: Masumiyet
1999: Üçüncü Sayfa
2001: İtiraf
2001: Yazgı
2003: Bekleme Odası
2006: Kader
2009: Kıskanmak
2012: Yeraltı
2015: Bulantı
2016: Kor
Zeki Demirkubuz kimdir? (Zeki Demirkubuz’un filmleri ve ödülleri) - 5

Zeki Demirkubuz’un Ödülleri

(1994) C Blok:

SİYAD/ En İyi Yönetmen ve Film

(1997) Masumiyet: 

  • 34.Antalya Altın Portakal Film Festivali/Halk Jürisi Avni Tolunay Ödülü

(1999): Üçüncü Sayfa:

  • 36.Antalya Altın Portakal Film Festivali/ Behlül Dal Jüri Özel Ödülü

(2001) İtiraf:

  • 13.Ankara Film Festivali/ En iyi Yönetmen ve Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü

(2001) Yazgı:

  • 38.Antalya Altın Portakal Film Festivali/ En iyi 3.Film ve En İyi Yönetmen Ödülü

(2003) Bekleme Odası:

  • 40.Antalya Altın Portakal Film Festivali/Behlül Dal Jüri Özel Ödülü
  • 23.İstanbul Uluslararası Film Festivali/ En İyi Türk Yönetmen Ödülü

(2006) Kader:

  •  42.Antalya Altın Portakal Film Festivali/ En İyi Film Ödülü
  •  Nürnberg Film Festivali/ En İyi Film Ödülü
  •  İstanbul Uluslararası Film Festivalİ/ FIBRESCI ve En İyi Yönetmen Ödülü
  •  18.Ankara Uluslararası Film Festivali Ödülü/ En İyi Yönetmen Ödülü

(2012) Yeraltı:

  • 45.Sinema Yazarları Derneği Ödülleri/ En İyi Yönetmen Ödülü

 

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