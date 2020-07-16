Zeki Demirkubuz kimdir? (Zeki Demirkubuz’un filmleri ve ödülleri)

Sinemaya Zeki Ökten gibi çeşitli yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Daha sonra1994 yılında ilk uzun filmi olan C Blok’u çekti. Demirkubuz, uluslararası eleştirmenler tarafından Venedik Film Festivali’nde gösterilen ikinci filmi Masumiyet filmiyle tanındı. Üçüncü filmi olan Üçüncü Sayfa ise Lacorno ve Rotterdam Film Festivalleri dahil olmak üzere Avrupa’da yapılan birçok film festivalinde gösterildi.