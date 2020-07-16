Zeki Demirkubuz kimdir? (Zeki Demirkubuz’un filmleri ve ödülleri)

ntv.com.tr 16.07.2020 - 13:08
Zeki Demirkubuz 1 Ekim 1984 yılında Isparta’da dünyaya geldi. Ortaokula kadar olan eğitimini Isparta’da tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşti ve liseye burada devam etti. Fakat ikinci yıl okulu bırakarak bir tekstil atölyesinde çalışmaya başladı.1980 darbesinden sonra tutuklandı ve 3 yıl hapis yattı. Tahliyesinden sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini erteleyebilmek için okula dönmeye karar veren Demirkubuz liseyi dışardan bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne girdi.
Sinemaya Zeki Ökten gibi çeşitli yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Daha sonra1994 yılında ilk uzun filmi olan C Blok’u çekti. Demirkubuz, uluslararası eleştirmenler tarafından Venedik Film Festivali’nde gösterilen ikinci filmi Masumiyet filmiyle tanındı. Üçüncü filmi olan Üçüncü Sayfa ise Lacorno ve Rotterdam Film Festivalleri dahil olmak üzere Avrupa’da yapılan birçok film festivalinde gösterildi.
Karanlık Üstüne Öyküler üçlemesinin ilk iki filmi olan Yazgı ve İtiraf’ı 2001 yılında çekti. Yönetmenliğini üstlendiği Yazgı ile 38.Antalya Film Festivali’nde En İyi Yönetmen seçildi.
(1994) C Blok:
SİYAD/ En İyi Yönetmen ve Film
(1997) Masumiyet:
(1999): Üçüncü Sayfa:
(2001) İtiraf:
(2001) Yazgı:
(2003) Bekleme Odası:
(2006) Kader:
(2012) Yeraltı: