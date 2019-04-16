Zeki Müren imzalı halılar Milano Tasarım Haftası’nda sergilendi
İHA
Milano Tasarım Haftası, 1996 yılında hayatını kaybeden Türkiye’nin Sanat Güneşi Zeki Müren’in tasarladığı halılardan oluşan bir sergiye de ev sahipliği yaptı.
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1Türk Sanat Müziğinin usta ismi Zeki Müren tarafından tasarlanmış olan halılar 9-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Milano Tasarım Haftası’nda sergilendi.
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2Milano Tasarım Haftası 9- 14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Yüzlerce tasarımın görücüye çıktığı haftada küratörlüğünü David Sorgato’nun yaptığı Zeki Müren imzalı halılar tasarım tutkunlarının beğenisine sunuldu.
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3Antika halı simsarı David Sorgato “Bu ultramodern, çağdaş, sofistike ve oldukça farklı halıların Müren’in egzantirik, tuhaf ve duygu yüklü kişiliğinden çıktığını düşünüyorum” diye tarif ediyor.
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41960-1970 arasında Zeki Müren, kendi imzasıyla halı tasarımları ortaya çıkardı. 1990’larda halı ticareti yapan Hüseyin Kaplan’a ulaşan David Sorgato’nun halılardan bir kısmını koleksiyonuna dahil ettiği ve sonrasında da çeşitli yerlerde sergilemeye başladığı biliniyor.
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Tasarım Haftası sona erse de Sanat Güneşi’nin tasarladığı halıları Sorgato’nun kendi kişisel galerisinde her zaman görebilmek mümkün.
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