Zendaya'nın balmumu heykeli yapıldı

Haberler - ntv.com.tr 08.02.2022 - 12:46
ABD’li oyuncu ve şarkıcı Zendaya’nın balmumu heykeli, birbirinden ünlü isimlerin heykelinin sergilendiği Madame Tussauds Londra Müzesi için yapıldı.
25 yaşındaki yıldızın yeni yapılan balmumu heykeli için gerekli yüz ve vücut ölçümleri 2015'te balmumu sanatçılarıyla yaptığı görüşme sırasında alınarak şekillendirildi.
Örümcek Adam: Eve Dönüş, Dune: Çöl Gezegeni ve Muhteşem Showman filmerindeki rolleriyle tanınan Hollywood oyuncusu, bu heykeliyle artık Londra’da kalıcı olarak temsil edilecek.
Zendaya’nın balmumu heykeli neon pembe takım elbisesi, sade klasik topuzu ve kendine özgü makyajıyla ön plana çıkıyor.
Heykel, bu cuma günü müzedeki yerini alarak sergilenmeye başlayacak.
Son zamanlarda basında, Zendaya’nın yakın zamanda Amerika’dan Londra’ya taşınacağına dair söylentiler yer aldı.
Zendaya'nın ilk balmumu heykelleri, 2015 yılında ABD’deki Madame Tussauds Müzesi'nde sergilenmeye başlamıştı.
Ünlü oyuncu, müzedeki heykellerini gördüğü zaman fotoğraf çekerek, "Bu benim için büyük bir onur. Şimdiye kadar yaptığım en iyi yolculuk. Artık hem evde hem de ikizlerimle birlikte olacağım" demişti.
Öte yandan Zendaya, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmindeki rol arkadaşı Tom Holland ile yaşadığı birliktelikle de gündemde.