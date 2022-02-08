Zendaya'nın balmumu heykeli yapıldı

"BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR"

Ünlü oyuncu, müzedeki heykellerini gördüğü zaman fotoğraf çekerek, "Bu benim için büyük bir onur. Şimdiye kadar yaptığım en iyi yolculuk. Artık hem evde hem de ikizlerimle birlikte olacağım" demişti.