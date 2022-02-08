Zendaya'nın balmumu heykeli yapıldı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya’nın balmumu heykeli Amerika’dan sonra şimdi de Londra’daki Madame Tussauds Müzesi için yapıldı.

Haberler - ntv.com.tr 08.02.2022 - 12:46

Zendaya'nın balmumu heykeli yapıldı - 1

ABD’li oyuncu ve şarkıcı Zendaya’nın balmumu heykeli, birbirinden ünlü isimlerin heykelinin sergilendiği Madame Tussauds Londra Müzesi için yapıldı.

Zendaya'nın balmumu heykeli yapıldı - 2

25 yaşındaki yıldızın yeni yapılan balmumu heykeli için gerekli yüz ve vücut ölçümleri 2015'te balmumu sanatçılarıyla yaptığı görüşme sırasında alınarak şekillendirildi.

Zendaya'nın balmumu heykeli yapıldı - 3

Örümcek Adam: Eve Dönüş, Dune: Çöl Gezegeni ve Muhteşem Showman filmerindeki rolleriyle tanınan Hollywood oyuncusu, bu heykeliyle artık Londra’da kalıcı olarak temsil edilecek.

Zendaya'nın balmumu heykeli yapıldı - 4

Zendaya’nın balmumu heykeli neon pembe takım elbisesi, sade klasik topuzu ve kendine özgü makyajıyla ön plana çıkıyor.

Heykel, bu cuma günü müzedeki yerini alarak sergilenmeye başlayacak.

Zendaya'nın balmumu heykeli yapıldı - 5

LONDRA'YA TAŞINABİLİR

Son zamanlarda basında, Zendaya’nın yakın zamanda Amerika’dan Londra’ya taşınacağına dair söylentiler yer aldı.

Zendaya'nın balmumu heykeli yapıldı - 6

DAHA ÖNCE ABD'DE İKİ HEYKELİ YAPILDI

Zendaya'nın ilk balmumu heykelleri, 2015 yılında ABD’deki Madame Tussauds Müzesi'nde sergilenmeye başlamıştı.

Zendaya'nın balmumu heykeli yapıldı - 7

"BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR"

Ünlü oyuncu, müzedeki heykellerini gördüğü zaman fotoğraf çekerek, "Bu benim için büyük bir onur. Şimdiye kadar yaptığım en iyi yolculuk. Artık hem evde hem de ikizlerimle birlikte olacağım" demişti.

Zendaya'nın balmumu heykeli yapıldı - 8

Öte yandan Zendaya, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmindeki rol arkadaşı Tom Holland ile yaşadığı birliktelikle de gündemde.

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