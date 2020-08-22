Zerzevan Kalesi'nde gönüllü 100 tarih elçisiyle kazı

22.08.2020 - 14:36
“Bu imkanın bana sunulması beni çok mutlu etti”
Kazı çalışmasının gönüllü öğrencilerinden Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji 4’üncü sınıf öğrencisi Elif Aslı Tarım, 2014’ten beri devam eden bir kazı çalışması olduğunu kaydetti. Bakanlık tarafından açılan “Gönüllüler projesi” kapsamında buraya başvurduklarını belirten Tarım, “Diğer arkadaşlarla beraber hem öğreniyoruz. Hem çalışıyoruz. Buraya üç kere daha geldim. Bu üçüncü gelişim, daha önceki iki gelişte burada çalışmak istediğimi dile getirmiştim. Bu imkanın bana sunulması beni çok mutlu etti. İlk kazı tecrübem, o yüzden teorik dışından bildiğim bir şey yok. Pratik olarak da burada öğreniyorum” şeklinde konuştu.