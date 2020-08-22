Zerzevan Kalesi'nde gönüllü 100 tarih elçisiyle kazı

Coşkun, "Türkiye’nin 38 üniversitesinden 100’ yakın gönüllü gelerek burada çalışmalarda bulundu. Bu çok önemli bir proje. Birçok üniversiteden arkeoloji öğrencileri, mimarlık, restorasyon öğrencileri buraya gelerek teorik bilgileri pratiğe dönüştürüyorlar. Hem Zerzevan’ın kazılmasına, gün yüzüne çıkarılmasında katkıda bulunuyorlar. Hem de burada birçok eğitim almış oluyorlar. Gerekse hem arazide hem de kazı evinde birçok dersler işliyorlar. Bu projeye oldukça önem veriyoruz. Bizim için çok önemli. Bu yıl tabi biraz geç başladık. Ama 100 gönüllü çalışmalara katılmış oldu. Türkiye’nin 38 üniversitesinden 100 gönüllü yıl sonuna kadar burada çalışmış olacak. Hem de Zerzevan’ın gün yüzüne çıkartılmasından önemli bir katkı sunmuş olacak. Türkiye’nin birçok yerinden gelindiği için hem mezun, hem de öğrenci olan arkadaşlar var. Hem bölgeyi, hem Diyarbakır’ı hem de Diyarbakır’ın tarihini öğrenmiş olacaklar. Aslında bir nevi bu 100 gönüllü bu sene için söylüyorum, 100 tane tarih elçisi olacak. Kültür elçisi olmuş olacak. Bu önemli. Ve gittikleri erde hem Diyarbakır tarihini, hem Zerzavan’ın tarihini, hem de bölge tarihini aktaracaklar. Bu nedenle biz hem çalışmaların devamlılığı açısından, hem eğitim görmeleri açısından önem veriyoruz. Hem de hepsini kültür elçisi olarak görüyoruz” dedi.



