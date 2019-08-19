Zeugma gastronomi tarihine de ışık tutacak

7

"252, 253 yıllarında Zeugma Sasaniler tarafından işgal edildiği zaman mutfaklarda kalmış, karbonlaşmış yemek artıkları bulduk. Bunların analizlerini yaptırıyoruz. Gaziantep bir gastronomi şehri. Bu merkezler, bu coğrafya sadece bugün değil eskiden beri farklı kültürlerin, farklı yemek kültürlerinin birleştiği ve harmanlandığı coğrafyalardır. Dolayısıyla biz geçmişle günümüz Antep mutfağı arasında bağlantılar kuracak bazı verilere de ulaşmaya çalışıyoruz. Zeugma'da organik buluntular da çok fazla. Mercimek, arpa, buğday antik dönem, fıstık, zeytin çekirdeklerini buluyoruz bol miktarda. Şeftali, kayısı çekirdekleri var. Dolayısıyla bunların bizim için şu önemi var: Buralar bozulmamış tohumların da elde edilebileceği önemli coğrafyalar. Arkeolojik kazıların, Türkiye'deki tohum araştırmalarına katkı sağlayacak alanlar olarak da değerlendirilmesi gerekiyor."