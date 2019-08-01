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Zeytinli Rock Festivali başlıyor (Edremit'te müzik şöleni)

Zeytinli Rock Festivali 28 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihleri arasında Edremit Akçay Sahili’nde düzenlenecek. Etkinlikte birçok sanatçı sahne alacak. İşte detaylar ve festival programı...

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    Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım Organizasyon tarafından 6. kez gerçekleşecek Türk Rock müziğinin geçit töreni Zeytinli Rock Festivali 28 Ağustos – 1 Eylül 2019 tarihleri arasında Edremit Akçay Sahili’ nde düzenlenecek. Toplam 3 ayrı sahnede 5 gün boyunca müzik dünyasının Mazhar Fuat Özkan, Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Pentagram, Bulutsuzluk Özlemi, maNga, Ceza, Athena, Teoman, Duman, Mabel Matiz, Moğollar, Selda Bağcan gibi onlarca önemli grubunu ve sanatçısını ağırlayacak olan festival, yine izleyici rekorları kırmaya hazırlanıyor.
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    PROGRAM

    PROGRAM
    28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

    SİYAH SAHNE

    Mazhar Fuat Özkan
    Selda Bağcan
    Cem Adrian
    Pamela
    Niyazi Koyuncu
    Aydilge
    Murder King


  • 3

    KIRMIZI SAHNE

    Adamlar 
    Son Feci Bisiklet
    Yok Öyle Kararlı Şeyler
    Gökcan Sanlıman
    Ayben
    Güney Marlen
    Sedef Sebüktekin
    Gelini Öpebilirsin


  • 4

    29 AĞUSTOS PERŞEMBE

    SİYAH SAHNE

    Teoman
    Mabel Matiz
    Feridun Düzağaç
    Moğollar
    Oceans Of Noise
    Fuat
    Supernova


  • 5

    KIRMIZI SAHNE

    Yüzyüzeyken Konuşuruz
    Sena Şener 
    Nova Norda
    Khontkar
    Palmiyeler
    In Hoodies
    What da Funk
    Pagos


  • 6

    30 AĞUSTOS CUMA

    SİYAH SAHNE

    Athena
    Duman 
    Ceyl'an Ertem
    Umut Kuzey
    Can Gox
    Çamur
    Piiz


  • 7

    KIRMIZI SAHNE

    Pera
    Gülçin Ergül
    Kül
    Yaşlı Amca
    Aga B
    Melike Şahin
    Lara Di Lara
    Alaz Pesen


  • 8

    31 AĞUSTOS CUMARTESİ

    SİYAH SAHNE

    Şebnem Ferah
    maNga
    Ceza
    Pilli Bebek
    Aslı Gökyokuş
    yirmi7
    Genç Osman Yavaş
  • 9

    KIRMIZI SAHNE

    Melek Mosso
    Hey! Douglas
    Sattas
    Ezgi Aktan
    The Away Days
    Hedonutopia
    Narda Afrika
    Makas



  • 10

    1 EYLÜL PAZAR

    SİYAH SAHNE

    mor ve ötesi
    Pentagram
    Bulutsuzluk Özlemi
    Flört
    Black Tooth
    The Madcap
    Yol Arkadaşları
  • 11

    KIRMIZI SAHNE

    Fatma Turgut
    Baba Zula
    Deniz Tekin
    Dolu Kadehi Ters Tut
    Kamufle
    Dilhan Şeşen
    Sails of Serenity
    Sıcak
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