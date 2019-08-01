Zeytinli Rock Festivali başlıyor (Edremit'te müzik şöleni)
Zeytinli Rock Festivali 28 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihleri arasında Edremit Akçay Sahili’nde düzenlenecek. Etkinlikte birçok sanatçı sahne alacak. İşte detaylar ve festival programı...
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Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım Organizasyon tarafından 6. kez gerçekleşecek Türk Rock müziğinin geçit töreni Zeytinli Rock Festivali 28 Ağustos – 1 Eylül 2019 tarihleri arasında Edremit Akçay Sahili’ nde düzenlenecek. Toplam 3 ayrı sahnede 5 gün boyunca müzik dünyasının Mazhar Fuat Özkan, Şebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Pentagram, Bulutsuzluk Özlemi, maNga, Ceza, Athena, Teoman, Duman, Mabel Matiz, Moğollar, Selda Bağcan gibi onlarca önemli grubunu ve sanatçısını ağırlayacak olan festival, yine izleyici rekorları kırmaya hazırlanıyor.
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PROGRAM
28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
SİYAH SAHNE
Mazhar Fuat Özkan Selda Bağcan Cem Adrian Pamela Niyazi Koyuncu Aydilge Murder King
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KIRMIZI SAHNE
Adamlar Son Feci Bisiklet Yok Öyle Kararlı Şeyler Gökcan Sanlıman Ayben Güney Marlen Sedef Sebüktekin Gelini Öpebilirsin