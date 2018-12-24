Zirvenin yeni sahibi: Aquaman (ABD Box Office rakamları / 21 - 23 Aralık 2018))
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Yeni DC uyarlaması Aquaman, hafta sonunda 67,4 milyon dolar hasılat elde ederek açılışını Box Office ABD'nin zirvesinde gerçekleştirdi. İşte 21 - 23 Aralık 2018 ABD Box Office rakamları...
1
Aquaman 67.4 milyon dolar
2
Mary Poppins Returns 22.2 milyon dolar
3
Bumblebee 21.0 milyon dolar
4
Spider-Man: Into the Spider-Verse 16.7 milyon dolar