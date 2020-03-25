Ziyaretçinin corona virüsten ölümünün ardından Universal tema parklarından kapalı kalma kararı

AÇILIŞ 19 NİSAN'A UZATILDI

Universal’dan yapılan açıklamada, “Mevcut koşullar nedeniyle ve ekipler ile misafirlerin sağlığını ve güvenliğini öncelikli hale getirmeye devam ettiğimiz için Universal Orlando Resort ve Universal Studios Hollywood'un kapalı kalma tarihini 19 Nisan'a kadar uzatıyoruz ”denildi.