Ziyaretçinin corona virüsten ölümünün ardından Universal tema parklarından kapalı kalma kararı

ntv.com.tr 25.03.2020 - 09:49
Şu an tema parkları kapalı olan Universal Stüdyoları, 1 Nisan’da parklarını açmayı planlıyordu. Ancak corona virüs nedeniyle yaşanan global sağlık krizi gerekçesiyle parkların kapalı kalmasına devam kararı verildi.
AÇILIŞ 19 NİSAN'A UZATILDI
Universal’dan yapılan açıklamada, “Mevcut koşullar nedeniyle ve ekipler ile misafirlerin sağlığını ve güvenliğini öncelikli hale getirmeye devam ettiğimiz için Universal Orlando Resort ve Universal Studios Hollywood'un kapalı kalma tarihini 19 Nisan'a kadar uzatıyoruz ”denildi.
ZİYARETÇİ CORONA'DAN HAYATINI KAYBETTİ
Karar, hayatını kaybeden 34 yaşında bir Amerikalının Universal ve Disney World tema parklarını ziyaret etmesinin ardından corona virüse yakalandığının öğrenilmesi üzerine alındı.
Universal’ın açıklamasında, “Bay Ghazarian’ın ailesine baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Covid-19 durumunu izlemeye devam ediyoruz. Bilgi ve rehberlik için sağlık kurumlarıyla düzenli temas halinde kalıyoruz” ifadesine yer verildi.
DISNEY'İN AÇILIŞ TARİHİ HALA 1 NİSAN
Disneyland ve Walt Disney World ise 1 Nisan olarak belirlediği açılış tarihinide henüz bir değişiklik yapmadı.