Ziyaretçinin corona virüsten ölümünün ardından Universal tema parklarından kapalı kalma kararı

Corona virüs kapmasından önce Universal ve Disney World tema parklarını ziyaret ettiği öğrenilen bir Amerikalının hayatını kaybetmesinin ardından Universal parkların kapalı kalmasına devam kararı verdi. Disney ise 1 Nisan olarak belirlediği açılış tarihini henüz değiştirmedi.

ntv.com.tr 25.03.2020 - 09:49

Şu an tema parkları kapalı olan Universal Stüdyoları, 1 Nisan’da parklarını açmayı planlıyordu. Ancak corona virüs nedeniyle yaşanan global sağlık krizi gerekçesiyle parkların kapalı kalmasına devam kararı verildi.

AÇILIŞ 19 NİSAN'A UZATILDI

Universal’dan yapılan açıklamada, “Mevcut koşullar nedeniyle ve ekipler ile misafirlerin sağlığını ve güvenliğini öncelikli hale getirmeye devam ettiğimiz için Universal Orlando Resort ve Universal Studios Hollywood'un kapalı kalma tarihini 19 Nisan'a kadar uzatıyoruz ”denildi.

ZİYARETÇİ CORONA'DAN HAYATINI KAYBETTİ

Karar, hayatını kaybeden 34 yaşında bir Amerikalının Universal ve Disney World tema parklarını ziyaret etmesinin ardından corona virüse yakalandığının öğrenilmesi üzerine alındı.

Universal’ın açıklamasında, “Bay Ghazarian’ın ailesine baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Covid-19 durumunu izlemeye devam ediyoruz. Bilgi ve rehberlik için sağlık kurumlarıyla düzenli temas halinde kalıyoruz” ifadesine yer verildi.

DISNEY'İN AÇILIŞ TARİHİ HALA 1 NİSAN

Disneyland ve Walt Disney World ise 1 Nisan olarak belirlediği açılış tarihinide henüz bir değişiklik yapmadı.

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