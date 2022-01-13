Zorro geri dönüyor: Bu kez bir kadın canlandırılacak

Haberler 13.01.2022 - 11:32
Dünyaca ünlü Hollywood aksiyon filmi Zorro, yazar ve yönetmen Robert Rodriguez tarafından dizi formatında tekrar izleyiciyle buluşturulacak.
Kadın başrol oyuncunun yer alacağı filmde, öldürülen maskeli kahraman Zorro'nun kızının babasının intikamını alma serüveni anlatılacak.
Deadline'da yer alan habere göre Rodriguez'in kadın bir başrol oyuncu seçmesi, filmi yeni bir yöne çekecek.
Dizi, Zorro'nun kızının, babasının kanun kaçağı kişiliğini benimsediği yeraltı topluluğuna girmesini konu alırken, bu durum Zorro'nun hakim olan ana temalarından büyük bir kopuş olarak değerlendiriliyor.
Yapımını NBC'nin üstleneceği projenin prömiyerinin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmadı.