Zorro geri dönüyor: Bu kez bir kadın canlandırılacak

Aksiyon filmi Zorro, Robert Rodriguez'in yönetmenliğinde ve kadın bir başrolle geri dönüyor. Yeni filmde Zorru'nun, babasının intikamını almak isteyen kızının hikayesi anlatılacak.

Haberler 13.01.2022 - 11:32

Zorro geri dönüyor: Bu kez bir kadın canlandırılacak - 1

Dünyaca ünlü Hollywood aksiyon filmi Zorro, yazar ve yönetmen Robert Rodriguez tarafından dizi formatında tekrar izleyiciyle buluşturulacak.

Zorro geri dönüyor: Bu kez bir kadın canlandırılacak - 2

Kadın başrol oyuncunun yer alacağı filmde, öldürülen maskeli kahraman Zorro'nun kızının babasının intikamını alma serüveni anlatılacak.

Zorro geri dönüyor: Bu kez bir kadın canlandırılacak - 3

Deadline'da yer alan habere göre Rodriguez'in kadın bir başrol oyuncu seçmesi, filmi yeni bir yöne çekecek.

Zorro geri dönüyor: Bu kez bir kadın canlandırılacak - 4

Dizi, Zorro'nun kızının, babasının kanun kaçağı kişiliğini benimsediği yeraltı topluluğuna girmesini konu alırken, bu durum Zorro'nun hakim olan ana temalarından büyük bir kopuş olarak değerlendiriliyor.

Zorro geri dönüyor: Bu kez bir kadın canlandırılacak - 5


Yapımını NBC'nin üstleneceği projenin prömiyerinin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

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