11 gemi konteyneri kullanarak hayallerindeki evi inşa etti

Herkesin rüya evi için farklı düşünceleri ve kendi fikirleri vardır. Bir kişi için sahil kenarında küçük, şirin bir bungalov olabilir, bir diğeri için ise kırsalda üç katlı bir konak olabilir. Hayalinizdeki evin birbiri üzerine yığılmış bir sürü gemi nakliye konteynerinden oluşabileceğini hiç düşündünüz mü?
Dünyanın dört bir köşesini gezmiş gezgin Will Breaux de muhtemelen bu şekilde düşünmüyordu ama Tayland seyahatinde görüp çok beğendiği gemi konteynerinden evler tıpkı hayalindeki gibiydi. Sonuç olarak hayallerindeki evi tam olarak 11 adet gemi konteynerinin birleştirilmesi ile tasarladı.
Will Breaux'un evi Houston, ABD’deki Mc Gowen caddesinin üzerinde bulunuyor. Breaux'e göre 11 yük konteynerinden oluşan bu ev bu şekilde inşa edilen evlerin en büyüğü. Ev, 11 adet yük konteynerinin 3 kat olacak şekilde üst üste yerleştirilmesiyle inşa edilmiş.
Ancak uzun yıllar boyunca araştırmasına rağmen "işte bu" diyeceği bir ev bulamamış.
En son Tayland seyahatinde görüp çok beğendiği gemi konteynerinden evler tıpkı hayal ettiği gibiydi. Gemi konteynerinden ev fikrini uygulamaya koydu ve istediği evi kendi zevkine göre inşa etmeye karar verdi.
Will, konteyner evde yaşama fikrine şöyle yaklaşıyor.
Breaux şimdilerde inşa ettiği 230 metrekarelik evinin keyfini çıkarıyor.
Kaynak: Boredpanda