12 bin yıllık gizem: Göbeklitepe

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne de alınan bu gizemli yapı, elbette tarihe meraklı birçok turisti de çekiyor. Göbeklitepe ve çevresini daha da gözde bir turizm destinasyonu haline getirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 yılını Türkiye’de ‘Göbeklitepe Yılı’ olarak ilan etti. Doğu Anadolu’nun en mistik yerleri Urfa, Mardin ve Nemrut gibi yerlere olan yakın konumuyla Göbeklitepe, GAP turları kapsamına da alınmaya başlandı.