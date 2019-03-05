12 bin yıllık gizem: Göbeklitepe
Doğuş Grubu'nun ''Doğuş’tan İyi Bir Gelecek'' vizyonu ile desteklediği, insanlık tarihini baştan yazdıran keşif Göbeklitepe, dünyanın en önemli antik tapınaklarının arasında başı çekiyor. Topraklarımızın zengin tarihi mirası, binyıllar boyunca misafir ettiği sayısız uygarlık ve onlardan kalan anıt ve eserlerle dopdolu. Bunlardan kuşkusuz en dikkat çekeni ise, tarihi Mısır Piramitleri'nden ve İngiltere'deki Stonehedge'den bile binlerce yıl daha eskiye dayanan Göbeklitepe.
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Kazıları 1995’te başlayan ve hala süren bu eşsiz yapı yaklaşık 12 bin yıl önce, yani Taş Devri sırasında inşa edilmiş. İnsanların yerleşik hayata geçtiği dönem hakkındaki teorileri değiştiren ve insanlık tarihinin sıralamasını değiştiren Göbeklitepe’yi hangi uygarlığın, ne amaçla inşa ettiği halen tam olarak çözülebilmiş değil. Ancak bulgular, bu gizemli yapının dini amaçlarla inşa edildiği tezini kanıtlar nitelikte.
VİDEO: GÖBEKLİTEPE ÇALIŞMALARINA 'YÜKSEK İNSANİ DEĞERLER ÖDÜLÜ'
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2Üç boyutlu hayvan kabartmaları, metrelerce yükseklikteki sütunlar gibi devrinin çok ilerisinde olan eserlere sahip Göbeklitepe, dünyadaki ilk inanç merkezi olarak görülüyor.
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UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne de alınan bu gizemli yapı, elbette tarihe meraklı birçok turisti de çekiyor. Göbeklitepe ve çevresini daha da gözde bir turizm destinasyonu haline getirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 yılını Türkiye’de ‘Göbeklitepe Yılı’ olarak ilan etti. Doğu Anadolu’nun en mistik yerleri Urfa, Mardin ve Nemrut gibi yerlere olan yakın konumuyla Göbeklitepe, GAP turları kapsamına da alınmaya başlandı.
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Dünyanın en önemli arkeolojik keşiflerinden büyüleyici Göbeklitepe mutlaka seyahat listesine alınması gereken yerler arasında.
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5Eğer Doğu’ya doğru bir yolculuğa çıkmayı planlıyorsanız, bu yolculuk kesinlikle Urfa ve Mardin’i de kapsamalı. Efsanelerin şehri Şanlıurfa’da Balıklı Göl’ü ve Göbeklitepe’deki arkeolojik kazılarda çıkan eserlerin sergilendiği Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret edebilir, sıra gecesi eğlencesine katılarak yörenin kültürüyle daha yakından tanışabilirsiniz.
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Yolunuz Mardin’e düşerse Eski Mardin’in tarih kokan sokaklarında yürüyüp şehre özgü gümüş işçiliği ürünlerinden, sabunlardan, telkari takılardan ya da Süryani nazar boncuklarından satın alabilirsiniz.
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7Elbette bu tarihi şehirlere yapacağınız yolculuk ayrıca yörenin en leziz yemeklerini de tadacağınız gurme bir tatil olacak. Kebabın binbir çeşidi, yedikçe yemek isteyeceğiniz tatlılar ve Doğu’ya özgü mezelerle lezzetin doruklarına çıkacaksınız.
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Türkiye’nin zengin tarihi ve kültürünün sunduğu bu rota, bahar aylarında açan çiçeklerle birlikte daha da renkleniyor. Siz de bahar tatilinizde yönünüzü Doğu’ya çevirmek ve bu eşsiz tarihi mirası yakından görmek istemez miydiniz?
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