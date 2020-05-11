12 bin yıllık Hasankeyf'te corona virüs görülmedi

3 bin 500 nüfuslu yeni Hasankeyf'te corona virüs salgınını önlemek amacıyla kaymakamlık ve belediye tarafından çalışmalar başlatıldı. Önlemler kapsamında ilçe halkına 'evde kal' çağrısı yapılarak, Ilısu Barajı altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf'i görmek için her gün bölgeye gelen yüzlerce turistin gelişinin engellenmesi ve uygulanan tedbirlerle corona virüs vakasına rastlanılmadı.