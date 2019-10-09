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125 yıldır sofraları süsleyen Bursa lezzeti: İnegöl Köftesi

DHA

Tadı ve kendine has karışımıyla Bursa'ya özgü lezzetler arasında yer alan İnegöl Köftesi, yaklaşık 125 yıldır sofraları süslüyor.

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    inegöl köftesi, bursa'da ne yenir, bursa lezzetleri

    Bursa'da, 1900'lü yılların başından itibaren sofralara konulan ve adı, üretildiği Bursa ile özdeşleşen İnegöl Köftesi, yaklaşık 125 yıldır sofralardaki yerini koruyor. 

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    inegöl köftesi, bursa'da ne yenir, bursa lezzetleri

    Tadı ve kendine özgü baharatsız karışımıyla yiyenleri kendine hayran bırakan İnegöl Köfte'nin tarihi bilgiler aktaran beşinci kuşak köfteci İbrahim Melih Besler, "Yaklaşık 125 yıldır bu işi yapıyoruz. 1900 yılında Bulgaristan'dan göç eden büyük dedem Mustafa Efendi İnegöl'de bu işi devam ettiriyor. O sırada çarşı içerisinde küçük bir dükkân açıyor. Bursa-Ankara karayolu da oradan geçiyor. Orada köftecilik yapıyor. Gelen geçenler de seyahatlerine ara vererek köftenin tadına bakıyor. Zamanla bu köftenin adı İnegöl Köftesi'ne dönüşüyor" dedi.

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    inegöl köftesi, bursa'da ne yenir, bursa lezzetleri

    Köftenin yapımını da anlatan Besler, "İnegöl Köfte'nin içerisinde hiç baharat yoktur. Sadece tuz ve soğan koyuyoruz. Dana ve kuzu etinden yapılıyor. Köfte yapıldıktan sonra bir gün dinlendiriliyor. Ondan sonra servis ediliyor. 

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    inegöl köftesi, bursa'da ne yenir, bursa lezzetleri

    İnegöl Köfte'ye iyi bir rağbet var. Şu anda Türkiye'nin en bilinen köftesi. Hatta dünya çapında da bilinirliği var" ifadelerini kullandı.

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    inegöl köftesi, bursa'da ne yenir, bursa lezzetleri

    Köfte yemek için şehir dışından İnegöl'e gelen müşterilerin olduğunu belirten Besler, "Gelen misafirlerimiz köftemizi beğendiği için tekrar yemeye geliyorlar. Hatta sırf köfte yemek için şehir dışından İnegöl'e gelenler de var. 

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    inegöl köftesi, bursa'da ne yenir, bursa lezzetleri
    Köfteyi beğeniyorlar. İçerisinde baharat olmadığı için gelen misafirlerimiz etin tadını alıyor. İnegöl'den yolu geçen herkesi köfte yemeye davet ediyoruz" diye konuştu.
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    inegöl köftesi, bursa'da ne yenir, bursa lezzetleri
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    inegöl köftesi, bursa'da ne yenir, bursa lezzetleri
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    inegöl köftesi, bursa'da ne yenir, bursa lezzetleri
  • 10

    inegöl köftesi, bursa'da ne yenir, bursa lezzetleri
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    inegöl köftesi, bursa'da ne yenir, bursa lezzetleri
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    inegöl köftesi, bursa'da ne yenir, bursa lezzetleri
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    inegöl köftesi, bursa'da ne yenir, bursa lezzetleri
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    inegöl köftesi, bursa'da ne yenir, bursa lezzetleri
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