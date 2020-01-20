14 Şubat Sevgililer Günü'nde gidilecek en özel mekanlar

Hilton’un Bosphorus Terrace Restaurant’ında ışıl ışıl İstanbul manzarası ile tango melodileri buluşuyor. Yemek öncesi Lobby Lounge’da canlı piyano performansı eşliğinde kokteylinizi yudumlayacak, ardından dilerseniz zengin çeşitliliği ile baş döndüren akşam yemeği büfesinin, dilerseniz masanıza servis edilecek beş çeşitten oluşan menünün tadını çıkaracaksınız. Bu özel gecede yemeğinize tutku dolu tango ezgi eşlik edecek.
Sevgililer Günü’nü Kapadokya’nın büyülü havasında bir rüyaya dönüştürmek isterseniz ‘Dünyanın En Romantik Otelleri’ arasında gösterilen ve karlar altındaki Güvercinlik Vadisi ile Erciyes Dağı manzarasına sahip konumda bulunan argos in Cappadocia en iyi alternatif olacak. Doğal mağara süitlerden veya özel teraslı taş konaklardan birinde konaklama, iki kişilik özel kahvaltı, masaj ve şarap tadımı içeren özel pakete elbette ödüllü Seki Restaurant’ta romantik bir akşam yemeği de dahil.
Güney Fransa mutfağından ilham alan lezzetleriyle ünlü La Petite Maison’un Sevgililer Günü için hazırladığı özel menüsünü 13-17 Şubat tarihleri arasında tadabilirsiniz. Sizi Fransız Rivierası’nda romantik bir yolculuğa çıkaracak bu menüde, executive şef Moreno Polverini’nin mevsimsel malzemeler ile hazırladığı başlangıçlar, ana yemek olarak Josper fırında istakoz ya da erik soslu kızarmış yarım ördek, tatlı olarak ise The Garden of Lovers yer alıyor. La Petite Maison’un rahat ve samimi ortamında değerli anlar yaşayacak ve eşsiz lezzetler tadacaksınız.
Atelier Real Food adlı restoranda kaz ciğeri, soslarla tatlandırılmış çıtır karidesler, kuşkonmaz ve yer alması püresi ile sunulan bonfile ve brisket gibi enfes tatların bulunduğu enfes bir akşam yemeği yerken, size Orka White Trio orkestrasının akustik performansı eşlik edecek. Dilerseniz yemeğin ardından tüm zamanların en sevilen aşk şarkıları eşliğinde Bleu Lounge’da eğlenceli bir akşam geçirmeye devam edebilirsiniz. İstanbul’un en lüks otellerinden The Ritz-Carlton sevgililere 14 Şubat özel menüsünün yanı sıra, spa ve konaklama gibi seçenekler içeren romantik paket seçenekleri de sunuyor.
Boğaz’ın tam kıyısındaki eşsiz konumu ve hizmet kalitesiyle İstanbul’un en seçkin duraklarından biri olan Lacivert, executive şefi Hüseyin Ceylan ve ekibi tarafından hazırlanan özel menüsü ile Sevgililer Günü’ne lezzet katacak. yer elması çorbası, susam ve haşhaşla kaplanmış, mühürlenmiş tuna balığı ve safranlı deniz mahsullü risotto ile başlayan menü, et ve balıktan oluşan ana yemek alternatifleriyle devam ediyor ve ballı bademli krokanlı aşk pastası ile sonlanıyor. Eşsiz bir manzara eşliğinde unutulmayacak bir Sevgililer Günü yemeği Lacivert’te.
Şehrin sosyalleşme noktası The Populist’in 14 Şubat’a özel hazırladığı menüde craft tatlar ve imza lezzetler öne çıkıyor. Başlangıçlarda enginarlı dip ve peynirli pizzetta, ana yemekte cheesburger, tütsülenmiş tavuk veya çedar peynirli brisket sandviç seçenekleri yer alırken, profiterol ise özel sosuyla damaklarınızda unutulmaz bir tat bırakacak. The Populist’in dinamik ve genç atmosferinde, iyi müzik eşliğinde, bol eğlenceli bir 14 Şubat akşamı geçirebilirsiniz.
Kuşbakışı Boğaz manzarası ile büyüleyen Summit Bar&Terrace’ta, executive Chef Alexis Atlamazoğlu’nun hazırladığı, porçini mantarlı cappuccino çorbası, marine edilmiş ve tavada kızartılmış dana madalyonları, sarımsak püresi ve körpe kabak ile servis edilen jumbo karides, limonlu dondurma ile servis edilen bitter çikolata ve gülsuyu terin gibi nadir bulunan lezzetleri içeren Be My Valentine menüsü aşkınıza lezzet katarken, geceye Ezgi Daloğlu’nun muhteşem solo performansı eşlik edecek. Dilerseniz yemeğin ardından Conrad İstanbul Bosphorus’un ihtişamlı atmosferinde konaklama ve spa’da gün boyu dinginliğin tadını çıkarma ayrıcalıklarını da deneyimleyebilirsiniz.
Antik çağlardan bu yana saklı ve romantik cennet olan Adatepe’de yer alan Ida Blue, sizi özel olarak hazırlanacak yöresel ve antik efsanevi lezzetleri içeren menüsünü şömine başında tatmaya davet ediyor. Yemeğin fonunda ise aşkınızı doruğa çıkaracak müzikler olacak. 11-17 Şubat tarihleri arasında deneyimleyebileceğiniz Aşk Ritüelleri Programı’nda ayrıca antik aşk efsaneleri turları, Zeus Altarı’nda Hera’ya Gün Doğumu Aşkı, Adatepe Köy Aşkı ve terapi niteliğindeki Orman Banyosu (Foresting) gibi Kaz Dağları’na özgü deneyimler de bulunuyor. Kekik, lavanta ve adaçayı kokularıyla huzur vaadeden Ida Blue’nun bahçesinde sükunet ve romantizmi aynı anda yaşayacaksınız.
Hem doğanın kalbinde terapilerle tazelenmek hem de romantik bir Sevgililer Günü kaçamağı yapmak isterseniz NG Sapanca Wellness size özel paketler sunuyor. Her şeyin düşünüldüğü bir gece konaklamalı bu pakette, odaya köpüklü şarap ve çikolata ikramı, romantik aşk şarkılarının seslendirileceği gala yemeği, sabah kahvaltısı ve ardından masaj yer alıyor. Baştan sona yenilenmek, kendinizle sevdiğinizi şımartmak ve unutulmaz iki gün geçirmek için kusursuz bir plan.