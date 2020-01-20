14 Şubat Sevgililer Günü'nde gidilecek en özel mekanlar

Lacivert

Boğaz’ın tam kıyısındaki eşsiz konumu ve hizmet kalitesiyle İstanbul’un en seçkin duraklarından biri olan Lacivert, executive şefi Hüseyin Ceylan ve ekibi tarafından hazırlanan özel menüsü ile Sevgililer Günü’ne lezzet katacak. yer elması çorbası, susam ve haşhaşla kaplanmış, mühürlenmiş tuna balığı ve safranlı deniz mahsullü risotto ile başlayan menü, et ve balıktan oluşan ana yemek alternatifleriyle devam ediyor ve ballı bademli krokanlı aşk pastası ile sonlanıyor. Eşsiz bir manzara eşliğinde unutulmayacak bir Sevgililer Günü yemeği Lacivert’te.