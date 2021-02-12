14 Şubat Sevgililer Günü'nde sonsuz aşkın 5 simgesi ve hikayeleri

Tac Mahal, hükümdar Şah Cihan tarafından, çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal’in doğum yaptığı sırada hayatını kaybetmesinden sonra inşa ediliyor. Büyük bir kedere kapılan ve hatta kendi hayatına son vermeyi bile düşünen hükümdar, bunun yerine aşklarının sembolü olarak bu muhteşem anıtı inşa ediyor. Hiçbir masraftan kaçınmayan Şah Cihan, 20 binden fazla heykeltıraşı, kaligrafı ve sanatkarı Agra’ya getirtip bu mermer başyapıtı dünyaya armağan ediyor.