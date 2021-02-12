14 Şubat Sevgililer Günü'nde sonsuz aşkın 5 simgesi ve hikayeleri

Aşk öyle bir duygu ki etkisi yüzyıllar boyunca sürebiliyor. Elbette aşkın somut bir karşılığı olması gerekmiyor ancak tarihte yaşanan bazı aşklar o kadar büyük ki, meyveleri hayranlıkla baktığımız mimari harikalar olarak günümüzde bile karşımıza çıkıyor. Yılın en romantik dönemine girdiğimiz bu günlerde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşkı onurlandırmak adına inşa edilen en ünlü 5 yapı ile büyülenmeye ve ardındaki hikayeleri dinlemeye ne dersiniz?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sonsuz aşkın 5 simgesi ve hikayeleri - 1

BOLDT ŞATOSU / ABD

Boldt Şatosu’nun ardında hüzünlü bir hikaye yatıyor. Almanya’dan Amerika’ya göçen George Boldt, karısı Louise’e duyduğu sonsuz aşkın sembolü olarak bir ada satın alıyor ve 1900 yılında buraya bir şato inşa ettirmeye başlıyor. 

SEYAHAT HABERLERİ

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sonsuz aşkın 5 simgesi ve hikayeleri - 2

Ne yazık ki karısı şatonun bitmiş halini görmeden, beklenmedik bir şekilde ölüyor. Boldt bu acıya katlanamayarak kendini depresyonun diplerinde buluyor, şatonun inşaatını durduruyor ve Heart Adası’na bir daha asla geri dönmüyor. Bu hüzünlü yapı 1977’ye kadar terk edilmiş, harabe bir biçimde duruyor. Ardından New York eyaleti yapıyı satın alıp onarıyor ve şato popüler bir turistik destinasyona dönüşüyor.

İSYANKAR 14 ŞUBAT GELENEKLERİ

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sonsuz aşkın 5 simgesi ve hikayeleri - 3

TAC MAHAL / HİNDİSTAN

Aşk uğruna inşa edilen yapıların kuşkusuz en ünlüsü Tac Mahal. Aynı zamanda dünya mimari tarihi için de çok önemli bir mihenk taşı. Yaklaşık 400 yıl önce inşa edilse de hala ziyaretçilerini büyülemeye devam eden bu bina aslında bildiğiniz üzere bir anıt mezar. 

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sonsuz aşkın 5 simgesi ve hikayeleri - 4

Tac Mahal, hükümdar Şah Cihan tarafından, çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal’in doğum yaptığı sırada hayatını kaybetmesinden sonra inşa ediliyor. Büyük bir kedere kapılan ve hatta kendi hayatına son vermeyi bile düşünen hükümdar, bunun yerine aşklarının sembolü olarak bu muhteşem anıtı inşa ediyor. Hiçbir masraftan kaçınmayan Şah Cihan, 20 binden fazla heykeltıraşı, kaligrafı ve sanatkarı Agra’ya getirtip bu mermer başyapıtı dünyaya armağan ediyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sonsuz aşkın 5 simgesi ve hikayeleri - 5

PETIT TRIANON / FRANSA

Petit Trianon, dünyanın en şatafatlı saraylarından Versailles’ın bahçelerinde yer alan bir köşk. Ardında yatan aşk hikayesi ise 15. Louis ve büyük bir aşkla bağlı olduğu metresi Madame de Pompadour’a ait. 

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sonsuz aşkın 5 simgesi ve hikayeleri - 6

Her ne kadar 15. Louis, Petit Trianon’u kendi sevgilisi için 18. yüzyılın ortalarında inşa ettirse de, Madame de Pompadour yapının tamamlanmasından hemen önce ölüyor. Neoklasik ve rokoko tarzlarını sergileyen Petit Trianon, bu ölümün ardından bir başka aşkın simgesine dönüşüyor. 15. Louis’den sonra tahta geçen 16. Louis, Petit Trianon’u eşi Marie Antoinette’e hediye ediyor. Henüz 19 yaşında olan genç kraliçe burayı tamamen kendi abartılı zevklerine göre döşeyip saray hayatının katı kurallarından kaçıp rahatlayabileceği bir yer olarak kullanıyor

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sonsuz aşkın 5 simgesi ve hikayeleri - 7

KELLİE'NİN ŞATOSU / MALEZYA

Malezya’ya gidip İskoçya mimarisiyle inşa edilmiş bir şato ile karşılaşmak şaşırtıcı olabilir. İşte bu nedenle Kellie’nin Şatosu, aşkın ve sevdiğini mutlu etme dürtüsünün sınır tanımayan gücünü gösteren bir yapı. 

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sonsuz aşkın 5 simgesi ve hikayeleri - 8

İskoçya’da doğan William Kellie Smith ve Agnes, 1900’lerin başında evlenip Malezya’ya yerleşiyor ve burada ahşap bir evde yaşamaya başlıyorlar. Ancak İskoçya’da büyümüş olan Agnes, ülkesini özlüyor ve bu küçük evde mutlu olamıyor. Eşi William da o sıra hamile olan Agnes’i mutlu etmek için bir tepenin zirvesine, doğdukları ülkedeki şatoları hatırlatan bir şato inşa ettirmeye başlıyor. Ne yazık ki William 1926’da aniden hayatını kaybedince şatonun inşası duruyor ve günümüzde hala terk edilmiş bir durumda bekliyor.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sonsuz aşkın 5 simgesi ve hikayeleri - 9

SWALLOW'S NEST / UKRAYNA

Ukrayna’nın Karadeniz’e doğru uzanan Kırım Yarımadası’nda yer alan Gaspra adlı küçük bir kasaba bu muhteşem şatoya ev sahipliği yapıyor. Tarihçesi tam olarak bilinmese de Alman bir aristokrat, Swallow’s Nest yani Kırlangıç Yuvası’nı 20. yüzyılın başlarında yaptırmış. 

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sonsuz aşkın 5 simgesi ve hikayeleri - 10

Neo-Gotik tarzda inşa edilen bu masalsı binanın neden yapıldığı hakkındaki efsane ise şöyle. Kırım’ı ziyaret eden bu aristokrat, denizden 30 metre yükseklikteki bu tepenin manzarasına hayran kalıyor ve buraya, eşiyle kaçamak yapmak için kullanacakları romantik bir şato inşa etmeye karar veriyor. İki katlı bu eşsiz yapı günümüzde turistlerin ziyaretine açık.

Kaynak: Brandlifemag.com

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