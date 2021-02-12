14 Şubat Sevgililer Günü'nde sonsuz aşkın 5 simgesi ve hikayeleri
Aşk öyle bir duygu ki etkisi yüzyıllar boyunca sürebiliyor. Elbette aşkın somut bir karşılığı olması gerekmiyor ancak tarihte yaşanan bazı aşklar o kadar büyük ki, meyveleri hayranlıkla baktığımız mimari harikalar olarak günümüzde bile karşımıza çıkıyor. Yılın en romantik dönemine girdiğimiz bu günlerde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşkı onurlandırmak adına inşa edilen en ünlü 5 yapı ile büyülenmeye ve ardındaki hikayeleri dinlemeye ne dersiniz?
BOLDT ŞATOSU / ABD
Boldt Şatosu’nun ardında hüzünlü bir hikaye yatıyor. Almanya’dan Amerika’ya göçen George Boldt, karısı Louise’e duyduğu sonsuz aşkın sembolü olarak bir ada satın alıyor ve 1900 yılında buraya bir şato inşa ettirmeye başlıyor.