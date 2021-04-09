150 yıllık eski fotoğraf makinesiyle Mardin'de turistlere nostalji yaşatıyor

İHA 09.04.2021 - 15:27
Aslen Ordulu olan ve yaklaşık 10 yıldır Mardin'de yaşayan Yücel Erdaş, arkeolojik kazılar için kente geldi. Bir gün farklı bir iş yapmaya karar veren Erdaş, geçmişte okuduğu fotoğrafçılık bölümünden yola çıkarak ev olarak tuttuğu tarihi yeri stüdyoya çevirdi. 1880’li yıllarda icat edilen şipşak kamera olarak da bilinen alaminüt fotoğraf makinesi oluşturan Erdaş, ‘Mardin Hatırası’ dekorunu oluşturarak çekimlere başladı. Erdaş'ın stüdyosunda geçmişin izlerini taşıyan alaminüt fotoğraf makinesi ile çektiği fotoğraflar, turistlerin ilgi odağı haline geldi.