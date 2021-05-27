2 bin yıllık, dört katlı Demirkale Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor

Mehmet Şahin de Zey’in bir çok tarihi yapısı olduğunu ve bunların tanıtılarak turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, insanlığın hizmetine sunulmasını istedi.

Kadir Eğilmez ise köyde hem tarihi hem de inanç turizmi olduğunu belirterek, “Burada Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri diye büyük bir zatın türbesi var. Bir çok tarihi yerimiz var. Hem inanç turizmi, hem de tarihi eserler açısından oldukça zengin bir köy, zengin bir turizm potansiyeli var. Bunun değerlendirilmesi lazım” diye konuştu.