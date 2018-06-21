2018 Dünya Kupası'nın oynandığı Rusya'da gezilecek en güzel yerler

1 KREMLİN: İKTİDARIN MERKEZİ VE DÜNYA MİRASI Kremlin kale anlamına geliyor ve Rusya’nın birçok kentinde benzerlerine rastlanıyor. Ama en ünlüsü Moskova’da. Ülkenin yönetim merkezi burada. Kremlin, UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor. Çok sayıda kilise, saray ve değerli eşyanın bulunduğu Kremlin ve çevresi turistlerin olmazsa olmaz duraklarından.

2 MOSKOVA Lüks konutlar, devasa iş merkezleri, başkentin Yeni Moskova adını taşıyan bilindik görüntülerinden. Paranın gücünün hakim olduğu bölgeyi karşısına alan Lenin heykeli muhtemelen şaşkınlık içinde manzaraya bakıyor. Rusya bir çelişkiler ülkesi. Komünizm ve kapitalizm, zenginlik ve yoksulluk, parıltılı gökdelenler ve Sovyet anıtları yanyana. İşte bu karışım Rusya’yı turistler açısından çekici kılıyor.

3 ST. PETERSBURG: ÇAR DÖNEMİNİN SİHRİ Bu devasa ülke iki yüzyıl boyunca St. Petersburg kentinden yöneltildi. Neva nehri kıyılarındaki bu kent bugün de Barok döneminin görkeminde. Ermitaj Müzesi, Çar Petro’nun Sarayı (fotoğrafta), Kışlık Saray ve benzerleri ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. Özellikle de Haziran ayındaki güneşin batmadığı ve kentin büyülü bir ışığa büründüğü Beyaz Geceler’de bu coşku daha da artıyor.

4 ALTIN HALKA: ADETA BİR RUS MASALI Moskova‘nın kuzey doğusundaki Altın Halka adı verilen gezi alanı turistlerin uğrak merkezidir. Burası 8 eski Rus ticaret şehrini birbirine bağlar. Bugün dahi ortodoks manastırları ve kiliseleri ile pırıltılar saçıyor. En güzel örneği ise Sergiyev Possad kentindeki Aziz Sergiev Teslis Manastırı...

5 KALİNİNGRAD: SOĞAN KUBBE YERİNE GOTİK STİL Rusya’nın tam batısında Kaliningrad kenti yer alıyor. Alman geçmişi bulunan bu kent. İkinci Dünya Savaşı sırasında tahrip olmuştu. 1945 yılına kadar adı Königsberg olan kentin en ünlü tarihsel kişiliği burada doğan Alman filozof Immanuel Kant'tır. Kentin sembolü ise 14'ncü yüzyıldan kalan ve restore edilmiş olan Königsberg Katedrali’dir.

6 KAMÇATKA: AKTİF VOLKANLAR VE KAPLICALAR Rusya’nın öbür yanında, tamamen doğuda Kamçatka Yarımadası bulunuyor. Eskiden burası yasak bölgeydi. Bugün ise trekking gezileriyle bu arazinin şaşırtıcı güzelliği keşfedilebiliyor. Üç yüzden fazla volkan var ve bunların bir çoğu aktif. Bölgede 10 bin kadar bozayı da bulunuyor. Ve bunlar çevredeki ırmaklarda gezen somon balıklarını büyük bir iştahla mideye indiriyorlar. RUSYA'DA HAYATTA KALABİLMEK İÇİN 7 ÖNERİ

7 VOLGA: AVRUPA'NIN EN UZUN NEHRİ 3 bin 500 metre uzunluğundaki Volga Rusya’nın beşiği olarak bilinir. Şarkılarda ve şiirlerde hürmet görür. Kıyılarında büyük metropoller ve büyük yolcu gemileriyle yolculuk yapan turistlerin keşfe çıktığı küçük kentler vardır. Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan toplam 11 kentten beşi de Volga çevresinde bulunuyor: Kazan, Samara, Saransk, Nijni Novgorod ve Volgograd.

8 VOLGOGRAD: TARİHİN SAHNESİ Eski adı Stalingrad olan Volgograd İkinci Dünya Savaşı’nın sonucu belirleyen en önemli muharebelere sahne oldu. 80 metre yüksekliğindeki “Ana Yurt“ adlı anıt, bu muharebede can veren 700 bin Rus vatandaşının anısına dikilmiş. Tamamen tahrip olan kent 1950 ve 1960’lı yıllarda yeniden inşa edilmiş. Buradaki Sovyet mimarisi, bugün yine ilgi odağında.

9 TRANS-SİBİRYA EKSPRESİ: AMAÇ VARMAK DEĞİL, YOLCULUĞUN KENDİSİ Trans-Sibirya 9 bin 288 kilometre ile dünyanın en uzun demiryolu. Moskova’dan Vladivostok’a giden klasik güzergah üzerindeki yolculuk 7 ilâ 9 gün sürüyor. Bu, klasik biçimde normal yolcu treni ya da özel trenle yolculuk edip etmediğinize ve Rus ailelerin evinde konakladığınıza ya da otelde kaldığınıza bağlı. Her halükarda dünyanın en büyük kara parçasını yakından görmek için en iyi imkan bu.

10 SİBİRYA: KIŞIN SOĞUK, YAZIN SİVRİSİNEĞİ BOL Sibirya bölgesi Rusya’nın yüzölçümünün aşağı yukarı dörtte üçüne denk geliyor. Avrupa topraklarının bittiği ve Asya kıtasının başladığı Ural Dağları’nda sınırları başlıyor. Burada insana sonsuz gibi gelen stepler, tundralar ve Tayga’daki kara ormanlar uzanıyor. Buradaki çok sayıda halk topluluğu, örneğin Buryatlar, Evenkler ya da Tuvalar gelenek-göreneklerini ve de konukseverliklerini korumuşlar.

11 BAYKAL GÖLÜ: HER YİĞİDİN HARCI DEĞİL Herşeyi ile büyük boyutlardaki bu göl Sibirya’nın güneyinde. 636 kilometre boyunda, 48 kilometre genişliğinde ve bin 637 metre derinliğindeki Baykal Gölü dünyanın en yaşlı ve en derin tatlı su göllerinden. Çevresindeki oteller ve hosteller birkaç günlük gezi turları düzenliyor. Gezmek için iyi de, yüzmek için de öyle mi? Su sıcaklığının 10 derece olduğu bu gölde yüzmek her yiğidin harcı değil..