2018'de dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri belli oldu (Türkiye de listede)
Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 2018 verilerinden oluşan yıllık raporunu açıkladı. Geçtiğimiz yılın en çok ziyaretçi çeken ülkelerinin sıraladığı listenin ilk 10'unda Türkiye de yer aldı.
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