2018'de dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri belli oldu (Türkiye de listede)

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 2018 verilerinden oluşan yıllık raporunu açıkladı. Geçtiğimiz yılın en çok ziyaretçi çeken ülkelerinin sıraladığı listenin ilk 10'unda Türkiye de yer aldı.

unwto, dünya turizm örgütü, en çok turist ağırlayan ülkeler, dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri, en çok gidilen ülkeler

10- TAYLAND

37.3 milyon turist

unwto, dünya turizm örgütü, en çok turist ağırlayan ülkeler, dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri, en çok gidilen ülkeler

9- ALMANYA

40.2 milyon turist

unwto, dünya turizm örgütü, en çok turist ağırlayan ülkeler, dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri, en çok gidilen ülkeler

8- İNGİLTERE

40.8 milyon turist

unwto, dünya turizm örgütü, en çok turist ağırlayan ülkeler, dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri, en çok gidilen ülkeler

7- MEKSİKA

41.2 milyon turist

unwto, dünya turizm örgütü, en çok turist ağırlayan ülkeler, dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri, en çok gidilen ülkeler

6- TÜRKİYE

43.7 milyon turist

unwto, dünya turizm örgütü, en çok turist ağırlayan ülkeler, dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri, en çok gidilen ülkeler

5- İTALYA

60.3 milyon turist

unwto, dünya turizm örgütü, en çok turist ağırlayan ülkeler, dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri, en çok gidilen ülkeler

4- ÇİN

62.5 milyon turist

unwto, dünya turizm örgütü, en çok turist ağırlayan ülkeler, dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri, en çok gidilen ülkeler

3- ABD

78.3 milyon turist

unwto, dünya turizm örgütü, en çok turist ağırlayan ülkeler, dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri, en çok gidilen ülkeler

2- İSPANYA

85.3 milyon turist

unwto, dünya turizm örgütü, en çok turist ağırlayan ülkeler, dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri, en çok gidilen ülkeler

1- FRANSA

95.8 milyon turist

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