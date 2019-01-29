2019 Pasaport harç ve cüzdan ücretleri (Pasaport başvurusu nasıl yapılır?)
ntv.com.tr
2019 yılı Pasaport ücretleri Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile belli oldu. Yeni dönemde pasaport harç bedeli yüzde 23,73 oranında zamlandı. Peki, 2019 yeni pasaport ücretleri ne kadar? İşte 2019 güncel pasaport fiyatları listesi... (Hazırlayan: Serdar UZUN - serdar.uzun@ntv.com.tr)
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2019 yılında uygulanacak pasaport ve ehliyet harç bedelleri yüzde 23,73 oranında zamlandı. Zamla birlikte herkes aynı soruyu soruyor “2019 yılında Pasaport harçları ve cüzdan bedeli ne kadar oldu?”
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2019 YILI PASAPORT FİYATLARI
Pasaport bedelleri; harç bedeli + defter bedeli şeklinde ödeniyor.
2019 yılı için en düşük 6 aylık olan pasaportun ücreti 303,50 TL'ye yükseldi. En pahalı olan 4 yıl ve üzeri pasaport almak isteyenlerin 945,10 TL ödemesi gerekiyor.
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PASAPORT BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?Pasaport başvurunuzu, ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden yaparak kolayca randevu alabilirsiniz.
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PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
- Öncelikle başvuru işlemini şahsen yapmanız gerekmektedir.
- Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı
- 2 adet biometrik fotoğraf (Fotoğraf stüdyosuna pasaport için demeniz yeterli)
- Pasaport harç ve cüzdan bedeli makbuzu (Randevuya gitmeden önce pasaport harç ve cüzdan bedelini anlaşmalı kurumlardan yatırmanız gerekiyor)
- Varsa eski pasaport
- Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi (Eğer 18 yaşından küçük iseniz ebeveyniniz (kanuni temsilci) ile başvurmanız gerekmekte. Kanuni temsilcinizin T.C. kimliğinin aslı başvuru sırasında yanında olmalı ve randevuya gitmeden önce noterden muvafakatname alınması gerekiyor)
- Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)
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PASAPORT HARÇ VE CÜZDAN BEDELLERİNİ YATIRABİLECEĞİNİZ KURUMLAR
PTT şubeleri, Akbank T.A.Ş, Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Anadolubank A.Ş., Arap Türk Bankası A.Ş., Citibank A.Ş., Denizbank A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Fibabanka A.Ş., Finansbank A.Ş., HSBC Bank A.Ş., ICBC Turkey Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Şekerbank A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Turkishbank A.Ş., Turkland Bank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
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PASAPORT YENİLEMEDE NE KADAR ÖDENİYOR?
Pasaportunuzun süresi bitti veya sayfalarında yer kalmadı. Bu durumda seçtiğiniz süre kadar harç bedeli ve defter bedeli ödeyerek yeni pasaport alıyorsunuz.
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PASAPORT KAÇ GÜNDE ÇIKAR, NE ZAMAN GELİR?
Pasaport başvuruları bir aksilik olmadığı takdirde ortalama 5-7 iş gününde size teslim edilmiş oluyor.
Başvuru sırasında alınan bilgiler yaklaşık 30 saniye içinde güvenlikli elektronik ortamda tanzim merkezine iletilmekte ve kişiselleştirme (baskı) sırasına girmektedir. Pasaportların kişiselleştirilme işlemi Hac, Umre, Tatil sezonu vb. zamanlarda yaşanan başvuru yoğunluğu olmadığı sürelerde başvurunun yapıldığı gün içinde sonlandırılmaktadır. Ancak pasaport tanzim sisteminin çok bileşenli bir bilişim sistemi olması dolayısıyla yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak pasaport başvurularınızı planlanan seyahatten en az 15 gün önce yapmanız tavsiye ediliyor.
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PASAPORT NEREYE GELİR? NEREDEN TESLİM ALINIR?
Pasaportunuz başvuru sırasında belirttiğiniz adrese gelir ve müracaat sırasında belirttiğiniz kişi/kişilere teslim edilir.
Pasaportunuz PTT'ye teslim edildiği andan itibaren başvuru sırasında vermiş olduğunuz cep telefonunuza bilgilendirme mesajı gelir. Bilgilendirme mesajında verilen barkod numarası ile PTT websitesinden pasaportunuzun takibini yapabilirsiniz.