2019 Pasaport harç ve cüzdan ücretleri (Pasaport başvurusu nasıl yapılır?)

Pasaport başvuruları bir aksilik olmadığı takdirde ortalama 5-7 iş gününde size teslim edilmiş oluyor.

Başvuru sırasında alınan bilgiler yaklaşık 30 saniye içinde güvenlikli elektronik ortamda tanzim merkezine iletilmekte ve kişiselleştirme (baskı) sırasına girmektedir. Pasaportların kişiselleştirilme işlemi Hac, Umre, Tatil sezonu vb. zamanlarda yaşanan başvuru yoğunluğu olmadığı sürelerde başvurunun yapıldığı gün içinde sonlandırılmaktadır. Ancak pasaport tanzim sisteminin çok bileşenli bir bilişim sistemi olması dolayısıyla yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak pasaport başvurularınızı planlanan seyahatten en az 15 gün önce yapmanız tavsiye ediliyor.