İnsanlığın ortak mirasına ait en önemli örneklerin bulunduğu Dünya Mirası Listesi, gezegenin tarihinin zenginliği ile doğasının çeşitliliğini kutluyor.

Birçok farklı kritere göre seçilen bu yerler tarihi, doğal ya da bilimsel açılardan çok önemli rollere sahipler. UNESCO bu şekilde, bazıları herkes tarafından çok da bilinmeyen bu yerlere hak ettikleri değeri verip daha görünür olmalarını sağlıyor.

2019'da eklenen 29 yerle birlikte artık 1.211 adet yer içeren UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki her bir yer kendine has karakteristik özelliklere sahip ve hepsi bir arada, dünya tarihinin önemli bir arşivini oluşturuyorlar. Bu yıl listeye eklenenler arasında Çin’deki göçmen kuş yollarından İtalya’nın Prosecco tepelerine, Birleşik Krallık’taki Jodrell Bank Rasathanesi’nden Polonya’daki taş ocaklarına dek birçok farklı yer bulunuyor. İşte 2019'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen o yerler...

29 ANIT UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDE