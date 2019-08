440 yıldır, kladruber adlı özel at cinsinin Habsburg İmparatorluğu'nun törenlerinde kullanmak için üretildiği ve eğitildiği Kladruby Nad Labem, Avrupa’nın önde gelen at yetiştirme yerlerinden. Kasabanın sadece at yetiştiriciliği için tasarlandığı düşünüldüğünde, atların insanlık tarihinde ticaret, tarım ve askeri amaçların yanı sıra, aristokratik temsil için de ne denli büyük bir öneme sahip olduğu anlaşılıyor.