2019'un en eğlenceli şehirleri belli oldu (Türkiye'den 1 yer listede)
ntv.com.tr
Şehirler üzerinden analizler yapan Slotsia portalının dünyanın birçok kentinde binlerce kişinin katılımıyla yaptığı araştırmada, 2019 yılının en eğlenceli şehirleri belirlendi.
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1Tatilin en önemli yanlarından biri de kuşkusuz eğlence. Eğlence hayatının kalbinin attığı kentler, çok sayıda turisti çekiyor. İşte 2019'un en eğlenceli şehirleri...
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10- BUENOS AİRES / ARJANTİNArjantin'in başkenti Buenos Aires sadece tango ve edebiyatı ile ünlü değil. İddialı bir gece hayatına sahip olan kentin en ünlü mekanlarından birisi Niceto in Palermo. Özellikle La Boca caddesinde hafta sonu toplanan insanlar bölgedeki gece kulüplerinde sabaha kadar eğleniyor.
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9- BANGKOK / TAYLAND
Tayland'ın başkenti olan Bangkok, dünyanın en çok turist alan kentlerinden biri. Bangkok'ta her bütçeye uygun eğlence bulmak mümkün.
Fotoğrafta: Songkran adıyla bilinen budist yılbaşı kutlamalarının katılımcıları.
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8- İSTANBUL / TÜRKİYEÇeşitli eğlence etkinlikleri, kutlama ve festivallere sık sık sahne olan İstanbul da 2019 yılının en eğlenceli şehirleri listesine girmeyi başardı.
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7- SEUL / JAPONYA
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6- TOKYO / JAPONYADünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan Tokyo, gece hayatıyla da dikkat çekiyor. Reklam panolarıyla ışıl ışıl olan Tokyo, geceleri bambaşka bir kimliğe bürünüyor.
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5- LOS CABOS / MEKSİKAMeksika'nın eğlence merkezlerinden biri olarak bilinen Los Cabos kenti, listenin 5. sırasına yerleşti.
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4- ST. PETERSBURGRusya'nın St. Petersburg kenti, mimarisi ve tarihi dokusuyla olduğu kadar eğlence hayatıyla da dikkat çekiyor.
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3- SİNGAPUROldukça canlı bir gece hayatına sahip olan Singapur, listenin 3. sırasında yer aldı. Singapur, geceleri sayısız konsere ve etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
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2- PLAYA DEL CARMEN / MEKSİKAKarayip Denizi'nin kenarında yer alan Meksika'nın Playa del Carmen kenti, sayısız plaj partileriyle ünlü.
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1- BELGRAD / SIRBİSTANEğlence hayatıyla ön plana çıkan Sırbistan'ın başkenti Belgrad, bu yıl da dünyanın en eğlenceli şehirleri sıralamasının zirvesine oturdu.