2019'un en eğlenceli şehirleri belli oldu (Türkiye'den 1 yer listede)

1 Tatilin en önemli yanlarından biri de kuşkusuz eğlence. Eğlence hayatının kalbinin attığı kentler, çok sayıda turisti çekiyor. İşte 2019'un en eğlenceli şehirleri...

2 10- BUENOS AİRES / ARJANTİN Arjantin'in başkenti Buenos Aires sadece tango ve edebiyatı ile ünlü değil. İddialı bir gece hayatına sahip olan kentin en ünlü mekanlarından birisi Niceto in Palermo. Özellikle La Boca caddesinde hafta sonu toplanan insanlar bölgedeki gece kulüplerinde sabaha kadar eğleniyor.

3 9- BANGKOK / TAYLAND Tayland'ın başkenti olan Bangkok, dünyanın en çok turist alan kentlerinden biri. Bangkok'ta her bütçeye uygun eğlence bulmak mümkün. Fotoğrafta: Songkran adıyla bilinen budist yılbaşı kutlamalarının katılımcıları.

4 8- İSTANBUL / TÜRKİYE Çeşitli eğlence etkinlikleri, kutlama ve festivallere sık sık sahne olan İstanbul da 2019 yılının en eğlenceli şehirleri listesine girmeyi başardı.

5 7- SEUL / JAPONYA

6 6- TOKYO / JAPONYA Dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan Tokyo, gece hayatıyla da dikkat çekiyor. Reklam panolarıyla ışıl ışıl olan Tokyo, geceleri bambaşka bir kimliğe bürünüyor.

7 5- LOS CABOS / MEKSİKA Meksika'nın eğlence merkezlerinden biri olarak bilinen Los Cabos kenti, listenin 5. sırasına yerleşti.

8 4- ST. PETERSBURG Rusya'nın St. Petersburg kenti, mimarisi ve tarihi dokusuyla olduğu kadar eğlence hayatıyla da dikkat çekiyor.

9 3- SİNGAPUR Oldukça canlı bir gece hayatına sahip olan Singapur, listenin 3. sırasında yer aldı. Singapur, geceleri sayısız konsere ve etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

10 2- PLAYA DEL CARMEN / MEKSİKA Karayip Denizi'nin kenarında yer alan Meksika'nın Playa del Carmen kenti, sayısız plaj partileriyle ünlü.