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2019'un en iyi doğa fotoğrafları (Türkiye de listede)

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Dünya çapında en büyük fotoğraf yarışması organizasyonlarını düzenleyen Agora Images'in, "2019'un En İyi Doğa Fotoğrafları Yarışması"nda finalistler belli oldu. Dünyanın dört bir yanından sayısız fotoğrafçı yeteneklerini sergiledi. 2017'den bu yana düzenlenen yarışmaya, bu yıl 13 bin 513 fotoğraf gönderildi. Bin dolarlık ödül verilecek birinci, 5 Eylül'de açıklanacak. İşte Boredpanda'nın derlediği her biri birbirinden güzel doğa fotoğrafları...

  • 1

    NEVER ENDİNG-WİNDİNG PATİKASI

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    Bavyera kırsal bölgesi, Almanya

    @dreher.mj

  • 2

    MİSTİK SABAH

    en güzel doğa fotoğrafları, doğa fotoğrafları, en iyi doğa fotoğrafları, 2019 en iyi doğa fotoğrafları

    Bromo Dağı, Endonezya

    @tianabdulhanip

  • 3

    REİNE'DE GÖKKUŞAĞI

    en güzel doğa fotoğrafları, doğa fotoğrafları, en iyi doğa fotoğrafları, 2019 en iyi doğa fotoğrafları

    Norveç

    @uglefisk

  • 4

    DAĞLARIN GÖZÜ

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    Pamukkale, Türkiye

    @jevgenij

  • 5

    MAJALENGKA MANZARALARI

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    Argapura, Endonezya

    @aburizchi

  • 6

    FANTASTİK

    en güzel doğa fotoğrafları, doğa fotoğrafları, en iyi doğa fotoğrafları, 2019 en iyi doğa fotoğrafları

    Endonezya

    @dikyedarling

  • 7

    VAHŞİ DALGALAR

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    İspanya'da bir deniz feneri

    @saavedraphotography

  • 8

    MOR FIRTINA

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    Giesen, Almanya

    @alexfotografiertes

  • 9

    İBİBİK AİLESİ

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    Myanmar

    @naingtunwinbagan

  • 10

    LAVANTA RÜYASI

    en güzel doğa fotoğrafları, doğa fotoğrafları, en iyi doğa fotoğrafları, 2019 en iyi doğa fotoğrafları

    Lavanta tarlası, İspanya

    @msubirats

  • 11

    İLK IŞIK

    en güzel doğa fotoğrafları, doğa fotoğrafları, en iyi doğa fotoğrafları, 2019 en iyi doğa fotoğrafları

    Majestic Rakaposhi Dağı, Pakistan

    @fawadmalick

  • 12

    DALIŞ

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    Menorca, İspanya

    @danflorit

  • 13

    BAYKUŞ

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    Myanmar

    @fabiansaw

  • 14

    DÜNYANIN EN BÜYÜK YAPBOZU

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    Swanage sahil şeridi, Dorset - İngiltere

    @thedronelad

  • 15

    DOĞANIN GÜCÜ

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    Siquijor Adası'nda bir şelale, Filipinler

    @carlesalonsophotography

  • 16

    DOĞANIN RENKLİ GÜLÜMSEYİŞİ

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    Batı Java'da bir şelale, Endonezya

    @imaxstyo

  • 17

    AV PEŞİNDE

    en güzel doğa fotoğrafları, doğa fotoğrafları, en iyi doğa fotoğrafları, 2019 en iyi doğa fotoğrafları

    Malezya

    @fhtkai

  • 18

    DOĞANIN İKİ KUTUPLULUĞU

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    Tembleque, İspanya

    @juliannieves

  • 19

    TATLI RÜYALAR

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    Queensland, Avustralya

    @fabienportal

  • 20

    AT NALI

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    Moselle Bendi, Bremm - Almanya

    @henrydo

  • 21

    AYÇİÇEĞİ TARLASI

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    İspanya 

    @cosmincalindediu

  • 22

    YUSUFÇUK

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    Ebro Nehri, İspanya

    @davidgonzalezarnaiz

  • 23

    HİPNOTİZE EDEN BAKIŞLAR

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    Hindistan

    @hareeshgoud

  • 24

    GÜN DOĞUMU

    en güzel doğa fotoğrafları, doğa fotoğrafları, en iyi doğa fotoğrafları, 2019 en iyi doğa fotoğrafları

    Kemuning Çay Bahçeleri, Orta Java - Endonezya 

    @gani_prastowo

  • 25

    FLAMİNGOLAR

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    La Guajira, Kolombiya

    @dovscollection

  • 26

    PUFFİN

    PUFFİN

    Palma de Mallorca

    @danisampedro

  • 27

    YEMEK ZAMANI

    YEMEK ZAMANI

    İspanya

    @aibanez

  • 28

    RATTİ GALİ GÖLÜ

    RATTİ GALİ GÖLÜ

    Ratti Gali Gölü, Pakistan

    @maqsodd4348

  • 29

    WİFİ İÇİN DOLAŞIRKEN

    WİFİ İÇİN DOLAŞIRKEN

    Kosovo

    @giza

  • 30

    DÜNYANIN DAMARLARI

    DÜNYANIN DAMARLARI
    @hugohealey
  • 31

    BARAKA

    BARAKA

    Endonezya

    @galihyogaw

  • 32

    OMANAWA ŞELALESİ

    OMANAWA ŞELALESİ

    Omanawa Şelalesi, Yeni Zelanda

    @victordevalles

  • 33

    CİKANTEH ŞELALESİ

    CİKANTEH ŞELALESİ

    Cikanteh Şelalesi, Endonezya

    @endang_sulaeman

  • 34

    ROCA GROSSA KOYU

    ROCA GROSSA KOYU

    Roca Grossa koyunda gün batımı, Calella - Costa Brava

    @xavi_carrion

  • 35

    ÇÖLDEKİ BERBERİ

    ÇÖLDEKİ BERBERİ

    Fas

    @carras

  • 36

    DÜNYANIN ZİRVESİNDE

    DÜNYANIN ZİRVESİNDE

    Akrep sineği

    @pokokemoto

  • 37

    KIŞ HARİKALAR DİYARI

    KIŞ HARİKALAR DİYARI

    Almanya

    @wunderbuilder

  • 38

    LAVANTA TARLASINDA BİR MELEK

    LAVANTA TARLASINDA BİR MELEK

    Guadalajara, İspanya

    @franseschart

  • 39

    YENİ BEDEN

    YENİ BEDEN

    Kabuk değiştiren bir böcek...

    @hendymp

  • 40

    YALI ÇAPKINI KUŞU

    YALI ÇAPKINI KUŞU

    Hindistan

    @light_rays

  • 41

    ŞELALE

    ŞELALE

    Endonezya

    @yudybento

  • 42

    AŞK

    AŞK

    Kanto Lampo Şelalesi, Endonezya

    @novian_altelucav

  • 43

    HUZUR

    HUZUR

    Asturias, İspanya

    @lyqmar

  • 44

    BEN GELDİM

    BEN GELDİM

    ENDONEZYA

    @faisalahmad_ssi

  • 45

    VAL GRANDE MİLLİ PARKI

    VAL GRANDE MİLLİ PARKI

    Val Grande Milli Parkı, İtalya

    @rockmagery

  • 46

    PLA DE L'ESTANY

    PLA DE L'ESTANY

    İspanya

    @tony_garnica

  • 47

    YEMEK ZAMANI

    YEMEK ZAMANI

    @jeetujam

  • 48

    ÇİÇEK SİNEĞİ

    ÇİÇEK SİNEĞİ

    @a.rosenthal

  • 49

    ÇİFT

    ÇİFT

    Myanmar

    @kyawswarmyint

  • 50

    ORMAN

    ORMAN

    İspanya

    @wmr.valdez

    Kaynak: Boredpanda, Agora Images

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