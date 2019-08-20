2019'un en iyi doğa fotoğrafları (Türkiye de listede)
ntv.com.tr
Dünya çapında en büyük fotoğraf yarışması organizasyonlarını düzenleyen Agora Images'in, "2019'un En İyi Doğa Fotoğrafları Yarışması"nda finalistler belli oldu. Dünyanın dört bir yanından sayısız fotoğrafçı yeteneklerini sergiledi. 2017'den bu yana düzenlenen yarışmaya, bu yıl 13 bin 513 fotoğraf gönderildi. Bin dolarlık ödül verilecek birinci, 5 Eylül'de açıklanacak. İşte Boredpanda'nın derlediği her biri birbirinden güzel doğa fotoğrafları...
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1
NEVER ENDİNG-WİNDİNG PATİKASI
Bavyera kırsal bölgesi, Almanya
@dreher.mj
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2
MİSTİK SABAH
Bromo Dağı, Endonezya
@tianabdulhanip
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3
REİNE'DE GÖKKUŞAĞI
Norveç
@uglefisk
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4
DAĞLARIN GÖZÜ
Pamukkale, Türkiye
@jevgenij
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5
MAJALENGKA MANZARALARI
Argapura, Endonezya
@aburizchi
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6
FANTASTİK
Endonezya
@dikyedarling
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7
VAHŞİ DALGALAR
İspanya'da bir deniz feneri
@saavedraphotography
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8
MOR FIRTINA
Giesen, Almanya
@alexfotografiertes
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9
İBİBİK AİLESİ
Myanmar
@naingtunwinbagan
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10
LAVANTA RÜYASI
Lavanta tarlası, İspanya
@msubirats
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11
İLK IŞIK
Majestic Rakaposhi Dağı, Pakistan
@fawadmalick
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12
DALIŞ
Menorca, İspanya
@danflorit
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13
BAYKUŞ
Myanmar
@fabiansaw
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14
DÜNYANIN EN BÜYÜK YAPBOZU
Swanage sahil şeridi, Dorset - İngiltere
@thedronelad
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15
DOĞANIN GÜCÜ
Siquijor Adası'nda bir şelale, Filipinler
@carlesalonsophotography
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16
DOĞANIN RENKLİ GÜLÜMSEYİŞİ
Batı Java'da bir şelale, Endonezya
@imaxstyo
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17
AV PEŞİNDE
Malezya
@fhtkai
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18
DOĞANIN İKİ KUTUPLULUĞU
Tembleque, İspanya
@juliannieves
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19
TATLI RÜYALAR
Queensland, Avustralya
@fabienportal
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20
AT NALI
Moselle Bendi, Bremm - Almanya
@henrydo
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21
AYÇİÇEĞİ TARLASI
İspanya
@cosmincalindediu
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22
YUSUFÇUK
Ebro Nehri, İspanya
@davidgonzalezarnaiz
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23
HİPNOTİZE EDEN BAKIŞLAR
Hindistan
@hareeshgoud
-
24
GÜN DOĞUMU
Kemuning Çay Bahçeleri, Orta Java - Endonezya
@gani_prastowo
-
25
FLAMİNGOLAR
La Guajira, Kolombiya
@dovscollection
-
26
PUFFİN
Palma de Mallorca
@danisampedro
-
27
YEMEK ZAMANI
İspanya
@aibanez
-
28
RATTİ GALİ GÖLÜ
Ratti Gali Gölü, Pakistan
@maqsodd4348
-
29
WİFİ İÇİN DOLAŞIRKEN
Kosovo
@giza
-
30
DÜNYANIN DAMARLARI@hugohealey
-
31
BARAKA
Endonezya
@galihyogaw
-
32
OMANAWA ŞELALESİ
Omanawa Şelalesi, Yeni Zelanda
@victordevalles
-
33
CİKANTEH ŞELALESİ
Cikanteh Şelalesi, Endonezya
@endang_sulaeman
-
34
ROCA GROSSA KOYU
Roca Grossa koyunda gün batımı, Calella - Costa Brava
@xavi_carrion
-
35
ÇÖLDEKİ BERBERİ
Fas
@carras
-
36
DÜNYANIN ZİRVESİNDE
Akrep sineği
@pokokemoto
-
37
KIŞ HARİKALAR DİYARI
Almanya
@wunderbuilder
-
38
LAVANTA TARLASINDA BİR MELEK
Guadalajara, İspanya
@franseschart
-
39
YENİ BEDEN
Kabuk değiştiren bir böcek...
@hendymp
-
40
YALI ÇAPKINI KUŞU
Hindistan
@light_rays
-
41
ŞELALE
Endonezya
@yudybento
-
42
AŞK
Kanto Lampo Şelalesi, Endonezya
@novian_altelucav
-
43
HUZUR
Asturias, İspanya
@lyqmar
-
44
BEN GELDİM
ENDONEZYA
@faisalahmad_ssi
-
45
VAL GRANDE MİLLİ PARKI
Val Grande Milli Parkı, İtalya
@rockmagery
-
46
PLA DE L'ESTANY
İspanya
@tony_garnica
-
47
YEMEK ZAMANI
@jeetujam
-
48
ÇİÇEK SİNEĞİ
@a.rosenthal
-
49
ÇİFT
Myanmar
@kyawswarmyint
-
50
ORMAN
İspanya
@wmr.valdez
Kaynak: Boredpanda, Agora Images